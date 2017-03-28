Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, aday öğretmenlere “Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci” konulu bir seminer verdi. Battalgazi Halk Eğitim Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Levent İskenderoğlu, okul müdürleri, danışman öğretmenler ile birlikte aday öğretmenler katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, demokratik bir toplumun oluşumunda öğretmenlerin ve okulun rolünün önemine değindi.

ÜLKEMİZ MENFUR BİR KALKIŞMAYA MARUZ KALDI

Tatlı, “Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde millî iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Bu hain girişim milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. 15 Temmuz gecesinde milletimiz tüm renklerini, tüm farklılıklarını geride bırakarak elde bayrak, dilde tekbir, inancını, vatanını, milletini savunmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek, tarihin en büyük demokrasi dersini vermiştir” diye konuştu.

MİLLETİMİZ DESTAN YAZDI

Kalkışmanın milletin ortak iradesi ve kararlılığı karşısında işe yaramadığını söyleyen Tatlı, şunları kaydetti:

“Ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyen teröristlerin tankları, silahları, helikopterleri milletin ortak iradesi ve kararlılığı karşısında işe yaramamıştır. Millî iradeyi ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere ve bombalara etten kale olan yüce milletimiz selâlarla ve ezanlarla meydanlarda toplanarak, vatan savunması uğrunda binlerce gazi ve yüzlerce şehit vermiştir. Hainlerin karşısında 7’den 77’ye çocuğu, genci, kadını ve erkeğiyle bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletimiz iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan yazmıştır. 15 Temmuz destanının ve milletimizin kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılması, anlatılması ve bu mücadelede göğsünü siper ederek, canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlamak ve hatırlanmalarını sağlamak, milletimizin söz konusu vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlılığının çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi siz değerli öğretmenler sayesinde olacaktır.”

Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Malatya kitaplığı adı altında oluşturulan Battalname, Malatya Bibliyografisi, Malatya Hikâyeleri, Malatya Öyküleri, Malatya Güzellemeleri, Malatya Gönül Sultanı Niyazi Mısr-i, Malatya Türk-İslam Dönemi Eserleri adlı kitapların öğretmenlere dağıtılmasıyla sona erdi.

















MUTLU SARIGÜL