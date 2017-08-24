Yaz sıcağına denk gelen 10 günlük Kurban Bayramı, aile ziyaretleri ve tatil için uygun bir fırsat oluştururken, yoğun trafik ve yol durumu nedeniyle kazalardaki artış potansiyelini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bayram tatilinin kazasız, güvenli ve huzurla geçmesi için yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastiklerin araçlarda güvenlik riski oluşturacağına dikkat çekti.



İstatistiklere göre, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının yüzde 40’ının, ‘tatil mevsimi’ olarak algılanan Haziran-Eylül ayları döneminde meydana geldiğine işaret eden uzmanlar güvenli yolculuklar için, araç bakımlarının yaptırılmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu. Bir araç lastiği firmasından yapılan açıklamada, “Isınan zemine uygun olmayan lastikler, ne kadar dikkatli araç kullanırsanız kullanın, maalesef kazalara davetiye çıkarıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış lastikler, aracın yol tutuşu özelliğini kaybetmesine ve fren mesafesinin uzamasına yol açıyor. Ayrıca, yaz yağmurlarına da dikkat! Yağmurlu havalarda su tahliye özelliği en aza indiği için araçlar, su birikintilerinde savrulabiliyor. Bu nedenle de dişleri, 4 mm’nin altındaki lastiklerin mutlaka yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Lütfen güvenliğiniz için bazı basit tedbirleri almayı unutmayın. Tatil mevsimi kaza mevsimi olmasın” ifadeleri kullanıldı.

İHA