Berber ve kuaförler için çeşitli yenilikler düzenleyerek odanın kalitesini artırmayı amaçlayan Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, geçtiğimiz haftalarda yönetime tekrar getirilmesinin ardından bir açıklama yaparak, projelere ve yeniliklere devam edeceğini söyledi.

12’NCİ AYDA BU EĞİTİMİ VERMEMİZ GEREKİYORDU

Genel Kurullarının araya girmesiyle verilemeyen türban eğitiminin verileceğini dile getiren Başkan Toptaş, “Mazbatamızı aldık. Ekibimizdeki yeni değişikliklerle çalışacağız. Kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. 2014 yılından bugüne kadar yaptıklarımızı bütün esnaflarımız biliyor. Çok güzel etkinler gerçekleştirdik. Geçen dönemden kalan eksiklilerimiz vardı. Kadın kuaförlerimize türban eğitimi verecektik. 12’nci ayda bu eğitimi vermemiz gerekiyordu. Ama bizim odamızın Genel Kurulunu yaptığınızdan dolayı bu eğitimi ertelemek zorunda kaldık. Önümüzdeki aylar içerisinde türban eğitimini en kısa süre içerisinde vereceğiz. Bizim parfüm seti hediyemiz vardı. Ve bu hediyeleri dağıtarak yılsonuna kadar bitireceğiz demiştik. Aksiliklerden dolayı biz bunu yetiştiremedik. Aksaklıklar giderildi. Parfüm setini almayan üyelerimizin hepsine bu set dağıtılacak” diye konuştu.

İSTEDİKLERİ BÜTÜN EĞİTİMLERİ VERECEĞİZ

2022’ye kadar istenilen her eğitimin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Toptaş, “Daha önceden irtibata geçtiğim firmalarla bağlantıya geçtik. Mart ayında da hem erkek berber ve kuaförler hem de kadın kuaförler için bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. Gündüz eğitim, gece ise gala yemeği ve eğlenceli bir organizasyon şeklinde. Üyelerimiz bizi çok büyük bir oy farkıyla bizi tekrar göreve getirdiler. Ben ekibime büyük bir yük sırtımıza aldığımı söyledim. İlk etapta bizler planlarımızı yapacağız. Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza devam edeceğiz. Üyelerimizin sorunlarını dinleyeceğiz. İstedikleri bütün eğitimleri vereceğiz. Ben zaten Oda Başkanı olarak eğitime önem birisiyim. 2022’ye kadar istenilen her eğitim gerçekleşecek. Milli Takım yarışmalarının tekrar gündeme gelme durumu var. Malatya’yı, Malatyalı berber ve kuaförleri tüm Türkiye’ye tanıtmak için Oda olarak her şeyi yapacağım. Hem erkek hem de kadın kuaförlere ne destek gerekiyorsa o destekleri vereceğim” sözlerini kaydetti.

BİZ MESAFE İSTİYORUZ

Oda ve üyeler olarak sıkıntılarından bahseden ve 2018 yılındaki çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Toptaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Oda olarak bazı sıkıntılarımız da var. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Odamızı ziyarete geldiğinde gündeme getirdik. Battalgazi Belediye Başkanımızla da bu konuyu görüşeceğiz. Şimdiye kadar olmuş buna bir şey demiyoruz. Ama bundan sonra berber ve kuaförlere ruhsat verildiği zaman erkek, kadın ve güzellik merkezlerinde olsun biz mesafe istiyoruz. Yani erkek ve kadın kuaförünün yan yana olmasını istemiyoruz. Bu durumda sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah da bunu çözeceğiz. Ayrıca bizim açılış ve kapanış saatlerimiz belirli değil. Biz belirli bir açılma ve kapanma saatimiz olmasını istiyoruz. Valilikle bu konuyu görüşeceğiz. Esnaflarımızın da böyle bir talebi var. Esnaflarımızı toplayıp belirli saat belirleyip sonucu ise Valimize ileteceğiz. Bunun çalışmasını yapacağız. Yıllardır kanayan yaramız berberlerin ve kuaförlerin bir tatil gününün olmaması. Esnaflarımıza 2014 yılında söz verdik. Ama çıkan yasaya takıldık. Mücadelemizi verdik. Türkiye’de 122 odayız. 122 oda gerekirse pazar ve salı günü tatili için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gideceğiz. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir durumdan haberi yok. Derdimizi anlattığımız da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bizi boş çevirmeyecektir.”











MUTLU SARIGÜL