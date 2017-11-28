28 Kasım 2017 Salı

Taşkın koruma çalışması devam ediyor

Yazıhan bölgesinde Kuruçay Deresi üzerinde başlatılan ‘Taşkın koruma’ çalışması devam ediyor.

28 Kasım 2017 Salı 12:13
Taşkın koruma çalışması devam ediyor

  Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Yazıhan bölgesinde Kuruçay Deresi üzerinde geçtiğimiz yıl başlatılan ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan ‘Taşkın koruma’ çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi. DSİ tarafından bu yıl Kuruçay deresi Taşkın Koruma projesinin 17 milyon 999 bin 552 TL’ye ihale edilmesinin ardından başlatılan ‘Taşkın Koruma’ projesinin devam ettiği öğrenildi.  

 Öte yandan DSİ’nin Taşkın Koruma sonrasında Kuruçay Vadisini ağaçlandıracağı ve yapılacak düzenlemeler ile birlikte bölgenin gelecekte Malatya’nın piknik ve dinlenme alanı olarak planlanacağı belirtildi. Kuruçay Deresi Taşkın Koruma işinde bitiminin ardından bin 162 dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korunması sağlanacağı belirtildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: ‘Taşkın Koruma’ çalışmasıBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017