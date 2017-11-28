Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Yazıhan bölgesinde Kuruçay Deresi üzerinde geçtiğimiz yıl başlatılan ıslah çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan ‘Taşkın koruma’ çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi. DSİ tarafından bu yıl Kuruçay deresi Taşkın Koruma projesinin 17 milyon 999 bin 552 TL’ye ihale edilmesinin ardından başlatılan ‘Taşkın Koruma’ projesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan DSİ’nin Taşkın Koruma sonrasında Kuruçay Vadisini ağaçlandıracağı ve yapılacak düzenlemeler ile birlikte bölgenin gelecekte Malatya’nın piknik ve dinlenme alanı olarak planlanacağı belirtildi. Kuruçay Deresi Taşkın Koruma işinde bitiminin ardından bin 162 dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korunması sağlanacağı belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK