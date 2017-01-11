TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları 2016 yılı Kasım ayı verilerini açıkladı. Malatya’da 2016 Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre bin 24 artarak, 154 bin 130'a ulaştı. Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 727, minibüs sayısı 13, otobüs sayısı 11, kamyonet sayısı 178, kamyon sayısı 5, özel amaçlı taşıtların sayısı 3, traktör sayısı 107 artarken, motosiklet sayısı 20 azaldı.

MOTOSİKLET YÜZDE 0,21 AZALDI

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,67 artış gösterdi. Bu artış otomobilde yüzde 0,91, minibüste yüzde 0,28, otobüste yüzde 0,73, kamyonette yüzde 0,59, kamyonda yüzde 0,10, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,84, traktörde yüzde 0,48 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 0,21 azalış gerçekleşti.

YÜZDE 6,97 ARTTI

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,97 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 8,27, minibüste yüzde 4,73, otobüste yüzde 6,16, kamyonette yüzde 7,42, kamyonda yüzde 3,19, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 6,80, traktörde yüzde 6,24 olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL BAŞI ÇEKTİ

Trafiğe kayıtlı toplam 154 bin 130 taşıt içinde 2016 Kasım ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 154 bin 130 taşıtın, 2016 Kasım ayı sonu itibariyle 80 bin 874'ünü (yüzde 52,47) otomobil, 4 bin 583'ünü (yüzde 2,97) minibüs, bin 517'sini (yüzde 0,98) otobüs, 30 bin 109'unu (yüzde 19,53) kamyonet, 4 bin 887'sini (yüzde 3,17) kamyon, 9 bin 366'sını (yüzde 6,08) motosiklet, 361'ini (yüzde 0,23) özel amaçlı taşıtlar, 22 bin 433'ünü (yüzde 14,55) traktör oluşturdu.

İSTANBUL İLK SIRAYI ALDI

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 21 milyon 3 bin 368 oldu. Kasım ayında 129 bin 360 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 32,1 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 arttı. Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 8 bin 896 adet arttı. Trafikten ilk defa tescil belgesi alan 129 bin 360 adet taşıtın 2016 Kasım ayında yoğunluk sırasına göre illere dağılımına bakıldığında; İstanbul yüzde 33,8 ile ilk sırayı alırken, Ankara yüzde 9,3, İzmir yüzde 5,7, Bursa yüzde 4,0, Antalya yüzde 3,2, Adana yüzde 2,8, Kocaeli yüzde 2,1, Mersin yüzde 2,0, Gaziantep yüzde 1,7, Konya yüzde 1,6 ile onuncu sırada yer aldı. Taşıtların yüzde 33,8' i diğer illere dağıldı.

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