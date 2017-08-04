Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yolcu giriş peronlarında yurt dışından gelen Türk vatandaşları ve Avrupa'ya çıkış yapan TIR şoförleriyle sohbet eden Bakan Tüfenkci, istek ve sıkıntıları dinledi.

GURBETÇİLER GELİYOR, YOĞUNLUK OLUŞUYOR

Bakan Bülent Tüfenkci, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'daki sınır kapılarında incelemeler yapmak üzere Edirne'ye geldiğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin gelişiyle beraber trafiğin yoğunlaştığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, özellikle hafta sonlarında tır kuyruklarının meydana geldiğini ifade etti. Tüfenkci, gümrükte oluşan kuyrukların azaltılması için sahada incelemelerde bulunduğunu vurgulayarak, "Sizin de gördüğünüz gibi gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten gümrük girişlerinden çok memnunlar ve uzun süre beklemediklerini ifade ediyorlar. Bundan dolayı memnun olduk. Gümrük çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ALT YAPI ÇALIŞMASI BİTTİ

Kapılarda kayıt altına alma işlemlerini kaldıracaklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz. Bunun testini İpsala'da yaptık. Başarıyla çalıştığını gördük. Kapıkule'de ve diğer kapılarımızda da taşıt plaka okuma sistemini hayata geçireceğiz. İhaleleri bitti. Altyapı çalışmaları bitti. Bu sistemle girişlerin çok daha hızlandığını göreceğiz" sözlerine yer verdi.

Bakan Tüfenkci, sınır kapılarında yabancı yolcuların fazla beklememesinin Türkiye'nin prestiji açısından önemli olduğuna işaret etti. Bulgaristan gümrüğü tarafında hem personel hem de fiziki anlamda bazı sıkıntılar olduğunu da aktaran Tüfenkci, Bulgaristan yetkilileriyle bu konuda görüşeceklerini sözlerine ekledi.

YURT DIŞINDA TÜRK YATIRIMLARI 31 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bakan Bülent Tüfenkci, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki incelemelerinin ardından bölgedeki iş adamları ile bir araya geldi. Türkiye'nin 2016'yı 2.9'luk büyüme rakamıyla tamamladığını belirten Bakan Tüfenkci, “Bu performansla Türkiye, dünyanın 17'ncisi, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisi oldu. 2002'den bu yana Türkiye ekonomisi küresel krize rağmen her yıl ortalama yüzde 5.6 büyüdü. 2002'den, 2016 sonuna kadar Türkiye ekonomisi reel olarak yüzde 115 oranında büyüdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sıçrama yılı' olarak işaret ettiği 2017'de ise yüzde 5 gibi yüksek bir büyümeyle başladık. 2017'nin inşallah ikinci çeyreğinde ve üçüncü çeyreğinde yüksek büyüme oranlarını yakalayacağız" diye konuştu.

İSTİHDAMI BİZİM KADAR ARTIRABİLEN BİR ÜLKE YOK

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlanan istihdam seferberliğiyle çok sayıda kişiye istihdam sağlandığını aktararak, "Aynı dönemde Avrupa Birliğinde istihdamı bizim kadar artırabilen bir ülke yok. Hatta bırakın artırmayı İspanya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya, İrlanda gibi ülkeler o zamandan bu zamana kadar istihdam kaybı yaşadı. Hükümetimizin reel sektöre yönelik yapmış olduğu destekler bankacılık sektörünü de harekete geçirdi” dedi.

15 TEMMUZ'DAN BU YANA 9.6 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÇEKTİK

Yeni pazarlara önem verdiklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin kendisine güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılara kazandırdığını anlatarak şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişimine rağmen, 15 Temmuz'dan bu yana ülkemize 9.6 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Kendi girişimcilerimiz de yurt dışında oyunun kurallarını kendi belirliyor. Yurt dışındaki Türk yatırımları 31 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırımların toplam ciro büyüklüğü 43.9 milyar dolayındadır."

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