Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ilgili yönetmelik taslağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığını duyurdu, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, dernek ve federasyonların görüşüne açıldığını söyledi. Tüfenkci, Yönetmelik Taslağına son şeklinin ise gelecek görüşler doğrultusunda verileceğini belirtti.

BAKAN TÜFENKCİ, TASLAĞI ANLATTI

Bakan Tüfenkci, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu kapsamındaki Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Taslağı’nın ayrıntılarını da anlattı. Tüfenkci, taşınmaz ticaretiyle uğraşan tacirler ile esnaf ve sanatkârlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma kriteri getirildiğini söyledi, bu yetki belgesinin de taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlükleri tarafından verileceğini kaydetti.

Taslağa göre, ayrıca taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde çalıştırılan pazarlama ve satış personelinin yanı sıra bu işle uğraşan esnaf ve sanatkârlara, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birine, şubelerde ise şube müdürüne mesleki yeterlilik belgesi alma yükümlülüğü getiriliyor.

EMLAKÇIYI DEVRE DIŞI BIRAKMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Taslak ile ayrıca emlakçı ile müşteri arasında düzenlenecek belge ve sözleşme tipleri de belirlendi. Bu yolla hem emlakçıların farklı farklı sözleşmeler hazırlaması önleniyor hem de emlakçıyı aradan çıkarıp mülk sahibi ile anlaşma neticesinde emlakçıların hak kaybına uğramasının önüne geçiliyor.

Bakan Tüfenkci, emlakçıların farklı farklı belgeler hazırlamasının önüne geçmek için yönetmelik taslağında hizmet sözleşmesi, alım satıma aracılık sözleşmesi, kiralamaya aracılık sözleşmesi, hizmet ortaklığı sözleşmesi gibi dört farklı türden sözleşme standartı getirildiğini belirtti. Tüfenkci, "Emlakçıların hak kaybına uğramasını engellemek için ise taşınmaz gösterme belgesi getiriyoruz. Bu belge ile taşınmaz gösterilecek ama bu belge ile emlakçı herhangi bir hizmet talep etmeyecek. Sadece taşınmazın satışı ile ilgi bir süre yazılacak. Müşteri o süre içerisinde emlakçıyı devre dışı bırakamayacak" dedi.

TAŞINMAZ TİCARETİNDE HİZMET BEDELİ

Bakan Tüfenkci, taşınmaz ticareti kapsamında alınacak hizmet bedelinin de kurala bağlandığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Taslakta, işletmelerin hizmet bedeline hak kazanması, taraflar arasında alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinin kurulması şartına bağlıyoruz. Bu çerçevede, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranının alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde üçünden fazla olmaması; kiralama işlemlerinde ise hizmet bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor. Ayrıca hizmet bedelinin iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılması şartı getiriliyor. Öte yandan, hizmet sözleşmesinde alım satıma ilişkin hizmet bedeli oranına yer verilmemesi halinde hizmet bedelinin, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin binde beşi olması; kiralamaya ilişkin hizmet bedeline yer verilmemesi halinde ise herhangi bir bedel talep edilememesi kuralını getiriyoruz."

Tüfenkci, taraflardan herhangi birinin hukuken haklı bir sebebi olmaksızın alım satım veya kiralamadan cayması durumunda cayan tarafa; alım satım işlemlerinde hizmet bedelinin yüzde onunu, kiralama işlemlerinde hizmet bedelinin tamamını ödeme yükümlülüğü getirildiğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, taslakta taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilemeyeceğinin yer aldığını ancak ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için ulaşım masrafı talep edebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ

Bakan Tüfenkci, taşınmaz alım- satımı ile kiralama faaliyetleri kapsamında yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesinin takip ve kontrolünün sağlanması için de Bakanlık tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’nin kurulmasının planlandığını ifade etti.

HABER MERKEZİ