Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahmini verilerine göre; üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yaklaşık 68,2 milyon ton, sebzelerde 30,3 milyon ton, meyvelerde ise 20,8 milyon ton olması bekleniyor. Türkiye’de her 5 kişiden birinin tarım sektöründe istihdam edildiği düşünülecek olursa, finansman ve kredi ihtiyacı önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkıyor.

ÇİFTÇİ İŞİNİ BÜYÜTEMİYORDU

Geçtiğimiz dönemde bankaların kredi teminatı olarak genellikle taşınmazları tercih etmeleri nedeniyle tarımdan gelir elde eden çiftçiler ve küçük ölçekli işletmeler, mevcut işlerini büyütemiyorlardı. Değişen pazar koşullarında mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi fiyatlarının çiftçileri zorlamaya başlamasıyla da yenidünyaya uyum sağlamakta zorlanan çiftçiler için finansman ve kredi ihtiyacı önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu farkındalıkla yılın ilk aylarında yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile teminat vasfı olan ve rehne konu olabilecek taşınırların kapsamı genişletildi.

ÇİFTÇİ ARTIK HASADINI REHİN GÖSTEREBİLECEK

Çiftçileri de yakından ilgilendiren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile çiftçilerin kredi kuruluşlarından kaynak bulmasının önünü açan bu düzenlemede çiftçi; bahçesindeki fındıktan ahırındaki hayvana, ağaçlarından, tarladaki ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ‘taşınır’ varlıkları teminat olarak gösterebiliyor. Söz konusu kolaylıktan Malatyalı çiftçiler de yararlanabiliyor.

HABER MERKEZİ