23 Aralık 2017 Cumartesi

Taşevler Gölet inşaatı tamamlandı

Malatya Akçadağ ilçesinde 7 bin 730 dekar tarım arazisi sulayacak olan Taşevler Göleti’nin tamamlanmasının ardından sulama şebeke ihalesine çıkıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:55
Taşevler Gölet inşaatı tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapımına 17 Kasım 2013 tarihinde Malatya İl Özel İdaresi tarafından başlanan ve ardından Devlet Su İşleri’ne devredilen Taşevler Göleti dolgu çalışması tamamlandı. Devlet Su İşleri koordinesinde yapımına başlanan göletin, talvegden yüksekliği 45.50 metre, temelden yüksekliği 50.50 metre, kret uzunluğu 232.80 metre, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipinde yapıldı.
Dolgu çalışmaların ardından Taşevler Göleti’nin sulama şebekesinin yapım işine ait sözleşme imzalandı. 

TAHİR ÖZÇELİK

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