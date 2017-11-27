27 Kasım 2017 Pazartesi

Taşevler Gölet inşaatı tamamlandı

Malatya Akçadağ İlçesinde 7 bin 730 dekar tarım arazisi sulayacak olan Taşevler Gölet inşaatı tamamlandı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:47
Taşevler Gölet inşaatı tamamlandı

  Yapımına 17 Kasım 2013 tarihinde Malatya İl Özel İdaresi tarafından başlanan ve ardından Devlet Su İşleri’ne devredilen Taşevler Göleti dolgu çalışması tamamlandı. Devlet Su İşleri koordinesinde yapımına başlanan göletin, talvegden yüksekliği 45.50 metre, temelden yüksekliği 50.50 metre, kret uzunluğu 232.80 metre, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipinde yapıldığı öğrenildi.

2 GÖLET DAHA GELİYOR
  Bakan Bülent Tüfenkci, önceki gün medya kuruluşlarına göndermiş olduğu açıklamada, “2016 yılında Hekimhan Çanakpınar Köyü, Hekimhan ilçe merkezi, Kuluncak ilçe merkezi, Darende Çınar Köyü, Arguvan Çavuşlar Köyü Köyiçi Deresi’nde taşkın koruma yapıldı” dedi. Tüfenkci açıklamasında, Arapgir Göleti, Doğanşehir Söğüt Göleti göl alanında mebran kaplaması yapıldığını, Darende pompa istasyonunun işletmeye hazır hale getirildiğini belirtti. Sulama suyu için birçok projenin devam ettiğinin altını çizen Tüfenkci, 2017 yılı sonunda Akçadağ Taşevler, Darende Ayvalı ve Kuluncak Bicir Göleti’nin tamamlanacağını kaydetti.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahTaşevler Gölet Inşaatı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017