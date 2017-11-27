Yapımına 17 Kasım 2013 tarihinde Malatya İl Özel İdaresi tarafından başlanan ve ardından Devlet Su İşleri’ne devredilen Taşevler Göleti dolgu çalışması tamamlandı. Devlet Su İşleri koordinesinde yapımına başlanan göletin, talvegden yüksekliği 45.50 metre, temelden yüksekliği 50.50 metre, kret uzunluğu 232.80 metre, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu gölet tipinde yapıldığı öğrenildi.

2 GÖLET DAHA GELİYOR

Bakan Bülent Tüfenkci, önceki gün medya kuruluşlarına göndermiş olduğu açıklamada, “2016 yılında Hekimhan Çanakpınar Köyü, Hekimhan ilçe merkezi, Kuluncak ilçe merkezi, Darende Çınar Köyü, Arguvan Çavuşlar Köyü Köyiçi Deresi’nde taşkın koruma yapıldı” dedi. Tüfenkci açıklamasında, Arapgir Göleti, Doğanşehir Söğüt Göleti göl alanında mebran kaplaması yapıldığını, Darende pompa istasyonunun işletmeye hazır hale getirildiğini belirtti. Sulama suyu için birçok projenin devam ettiğinin altını çizen Tüfenkci, 2017 yılı sonunda Akçadağ Taşevler, Darende Ayvalı ve Kuluncak Bicir Göleti’nin tamamlanacağını kaydetti.

TAHİR ÖZÇELİK