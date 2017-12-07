Cumhurbaşkanı 900 bin taşeron işçisine kadro müjdesi verdi. Kamuda 4C’li işçiler 4B’ye geçecek, mevsimlik işçilerin çalışma süresi uzatılacak. Taşeronların kadroya alınmasıyla ilgili konuşan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, sevincini gazetecilerle paylaştı.

Taşeron işçi olarak, Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm taşeron işçilere sürekli işçi kadrosunda istihdam edileceğini dile getiren Başkan Geleri, bu bağlamda; taşeron işçilere, özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna ayrım yapılmaksızın geçeceğini söyledi.

DAİMİ İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK

“Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapılmayacak ve bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak anılacaktır” diyen Başkan Geleri, “Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yapıldı, bu işçi kardeşlerimiz, belediyelerin ve il özel idarelerinin iktisadi teşekküllerinde (Belediye veya kuruma ait şirketlerde) daimi işçi olarak istihdam edilecekler. Düzenleme ile yerel yönetimlerde imtiyazlı bir kamu şirketi kurularak bütün taşeron şirketler tasfiye edilecek ve buralarda çalışan arkadaşlarımız belediyenin kendi kuracağı imtiyazlı şirketinde işçi statüsünde sendikal ve diğer haklarıyla birlikte istihdam edilecektir. Kamudaki taşeron işçinin şu anda çalıştıkları işyerlerinde kamu işçisi statüsünde çalışmaya devam edeceklerdir. Bu arkadaşlarımızın hem statüleri değişmemiş olacak, hem de sendika hakları, kıdem tazminatı hakları, ikramiye hakları ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınmış olacak. Böylece sendikalarıyla da ilişkilerini koparmamış olacaklar” şeklinde konuştu.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Başkan Geleri, “4/C‘li olarak çalışan işçi arkadaşlarımızda 4/B kadrosuna alınacaktır. Böylece, 4/C kapsamında çalışanlarımızın da bu sorunları ortadan kalkmış olacak inşallah. Yeni düzenlemenin, 4/C’li işçi arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Mevsimlik olarak kurumlarda çalışan geçici işçi arkadaşlarımız da unutulmadı. Düzenleme ile bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlanacaktır” dedi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDIKTAN SONRA KESİNLEŞECEK

Düzenlemenin tüm taşeron işçilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Geleri, “Detaylar ve net bilgiler TBMM’de görüşüldükten ve Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra kesinleşecektir. Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözetleyen, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili ‘Bizim derdimiz var, onun için alanlardayız’ diye haykıran başta; Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, tüm Hizmet-İş Sendikası ailemize teşekkür ediyor, bu düzenlemenin tüm taşeron işçi ve emekçi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL