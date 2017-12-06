AK Parti İl Başkanı Kahtalı, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren bir müjdeyi açıkladı. AK Parti Hükümetleri olarak, daha en başından itibaren, tüm çalışanlarımızın hem ücretlerini hem de çalışma şartlarını iyileştirmenin mücadelesi içinde olduk olmaya da devam edeceğiz. Taşeron işçi olarak adlandırılan, alt işveren işçileri meselesi, 80’li yıllardan beri Türkiye’nin gündemindedir. Bu işçilerimizin şartlarını, süreç içerisinde iyileştirmeleri de yine AK Parti hükümetleri zamanında oldu. 2015 yılında yürürlüğe giren yasa ile taşeron işçilerin kıdem tazminatının idare tarafından ödenmesini de biz getirdik. Yıllık izin kullanmalarını, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesini, toplu iş sözleşmelerinden faydalanmalarını da yine biz temin ettik. Bu adımlarımızı daha da öteye taşıyarak yapılacak yasal düzenleme ile Merkezi yönetimde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. Yani, kamuda, taşeron olarak çalışan yaklaşık 450 bin işçi kardeşimiz sürekli kadroya geçiyor. Kamuoyundaki beklentinin çok üzerinde, bu kardeşlerimizi özel sözleşmeli değil, geçici değil, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Bu geçiş esnasında yaş sınırı olmayacak, eğitim şartı aranmayacak, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacaklar. Bu dönemde doğum-hastalık izninde olanlar, ya da askerde olanlar da bu kapsamın içinde olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci açıkladığı müjde Belediye ve İl özel idarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için oldu. Bu kardeşlerimiz, il özel idarelerinin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. Bu düzenlemeden de yaklaşık 400 bin kardeşimiz faydalanacak. Belediye ve özel idarelerde çalışan işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üçüncü müjde mevsimlik çalışan geçici işçiler hakkında oldu. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz. Son olarak 4/c kapsamında çalışan kardeşlerimizi, 4/b kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/c kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. AK Parti hükümetleri olarak 2002’den bu yana, ne yaptıysak, en çok da çalışanlarımız için yaptık, engelli kardeşlerimiz için, hanım kardeşlerimiz için, gençlerimiz, emeklilerimiz ve yaşlılarımız için yaptık. Kimsesizlerin kimsesi olmak için durmadan, duraklamadan mücadele verdik. Türkiye büyüdükçe şartları iyileştirdik. Allah’ın izniyle durmayacağız. Türkiye’yi büyütmeye, büyüyen Türkiye’nin imkanlarını adaletle dağıtmaya devam edeceğiz. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu 2023 -2051 ve 2071 hedefleri istikametinde, millete hizmet yolunda vermiş olduğumuz tüm sözleri hayata geçirmenin yine milletten almış olduğumuz emanetin ağır bir yük olduğunun bilincinde çalışmalarımıza aşkla devam edeceğimizi belirtiriz” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ