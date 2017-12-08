Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek Hükümetin taşeron işçilere kadro vereceği konusundaki açıklamalarını değerlendirdi ve CHP'nin konuyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Milletvekili Ağbaba, “Bu değişimin arkasında birkaç neden vardır. Birincisi Türkiye’nin içinde bulunduğu yoğun gündem AKP’yi buna zorlamıştır. Dün madalya takmak istedikleri, önüne yatıp plaket verme yarışında oldukları Rıza Sarraf’ın Amerika’da itirafçı olması bir etkendir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı, Erdoğan’ın yakın çevresinin Man Adası ile milyonlarca dolarlık para transferleri de bir başka etkendir. Bir etken de, geçtiğimiz ay CHP Emek Büroları olarak düzenlediğimiz, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in kadro talebinde ortaklaştığı Taşeron İşçilik Çalıştayımız olmuştur. Tüm bunların sonucunda köşeye sıkışan AKP, istemese de, ayak sürüse de, yıllardır dile getirdiğimiz taşeron işçisine kadro sözüne gelmiştir” ifadelerinde bulundu.

MEVSİMLİK İŞÇİLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 5 maddenin altını çiziyoruz. Yapılacak düzenlemenin kimleri kapsayacağı belirsizdir. Düzenleme kamudaki tüm taşeron işçileri kapsamalıdır! Mevsimlik işçiler ile 4-c’li personel de kapsama alınmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklamasında birçok kamu kurum ve kuruluşunu sıralamış ancak KİT’lerde çalışan taşeron işçiler ile ilgili bir açıklama yapmamıştır. Öte yandan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı dışındaki ihalelerle çalıştırılan çok sayıda işçinin durumu da belirsizdir. Yapılacak düzenleme KİT’lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere, ihale türüne bakılmaksızın, kamudaki tüm taşeron işçileri kapsamalı, söz verildiği üzere tek bir işçi bile dışarıda kalmamalıdır. Öte yandan mevsimlik işçilerin çalışma süresinin 9 ay 29 güne kadar çıkarılacağı ve 4-c’li geçici personelin 4-b’ye geçirileceği açıklanmıştır. Ancak mevsimlik işçiler kamuda tam süreli kadro, 4-c’li geçici personel ise memur kadrosu talep etmektedir. Mevsimlik işçiler, tam zamanlı kamu işçisi olarak kadroya alınmalı; 4-c’li geçici personel ise bir başka sözleşmeli istihdam modeli olan 4-b yerine devlet memurluğuna yani 4-a kapsamına alınmalıdır” sözlerini kaydetti.

Ağbaba, özetle şunları kaydetti:

“Taşeron işçilerin hangi hak ve ücretlerle kamuya geçirileceği belirsizdir. Kamuya geçişte ücret ve hak adaleti sağlanmalı; taşeron işçilerin birikmiş ve kazanılmış hakları korunmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, taşeron işçilerin mevcut ücret düzeyleri ile birlikte kamuya alınacağı yönünde bir açıklama yapmıştır. Oysa bugün aynı işi yapan, taşeron işçi ile kadrolu işçi arasında ciddi ücret ve hak farkları mevcuttur. Dolayısıyla kamuya geçiş sırasında ücret ve hak adaleti sağlanmalıdır. Geçiş sırasında taşeron işçilerin ücret ve hakları, kıdem süreleri ve yaptıkları işe göre aynı durumda oldukları kadrolu işçilerin seviyesine yükseltilmelidir. Aksi takdirde eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmamış, mevcut adaletsizlik büyük ölçüde devam ettirilmiş olacaktır. Ayrıca, taşeron işçilerin kamuda çalıştıkları süreye ilişkin birikmiş ve kazanılmış hakları mevcuttur. Ancak kamuya geçiş sırasında bu hakların korunup korunmayacağı noktasında belirsizlik söz konusudur. Yapılması gereken taşeron işçilerin daha önce taşeronda çalıştıkları tüm sürenin kıdem sürelerine dâhil edilerek kadroya alınmasıdır. Böylece taşeron işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kıdem ücreti gibi haklar noktasında bir kayıp yaşamayacaktır. Birçok taşeron işçinin, açtıkları davalar neticesinde hak kazandığı alacaklar mevcuttur. Bu alacaklardan vazgeçilmesi şartı öne sürülmemeli, taşeron işçilerin birikmiş ve kazanılmış hakları korunmalıdır. Taşeron işçilerin kamuya alınması süreci sürüncemede bırakılmamalı, siyasi rant aracı haline getirilmemelidir. Taşeron işçiler en kısa sürede kadroya alınmalıdır. Taşeron işçilerle ilgili yasal düzenlemenin Mecliste yasalaştırılacağı ve ardından 3 aylık bir süre içinde geçişlerin yapılacağı açıklanmıştır. Hazırlanan taslak en kısa sürede kamuoyu ve sendikalar ile paylaşılmalıdır. Bu süreç sürüncemede bırakılmamalı, taşeron işçilerin hakları 2019 seçimlerine yönelik bir siyasi rant aracı haline getirilmemelidir.”

HABER MERKEZİ