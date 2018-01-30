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TAŞERON İŞÇİLER CHP'DEN DESTEK İSTEDİ

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaret eden Karayolları Malatya Rutin Bakım ve Onarım 81. Şube’de çalışan bazı taşeron işçiler, kadroya alınmak için Başkan Kiraz'dan destek istedi. 

TAŞERON İŞÇİLER CHP'DEN DESTEK İSTEDİ

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaret eden Karayolları Malatya Rutin Bakım ve Onarım 81. Şube’de çalışan bazı taşeron işçiler, kadroya alınmak için Başkan Kiraz'dan destek istedi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 16:34
TAŞERON İŞÇİLER CHP'DEN DESTEK İSTEDİ

Ziyarette yaklaşık 15’e yakın taşeron işçi adına açıklama yapan Aziz Metin, taşeron yasasının kendilerini etkilemediğini ve kendilerine de kadro verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bizler Karayolları 81.Şubede çalışan taşeron işçileriz. Karayollarının bakım onarım gibi rutin işlerini yapmaktayız. Karayolları kadrolularla aynı işi yapmaktayız ve ne yazık ki kadro dışı bırakıldık. Sebebi ise, ‘anahtar teslim' diyorlar. Bizler yol yapmıyoruz, köprü yapmıyoruz, tünel yapmıyoruz. Birebir 365 gün aynı işleri yapmaktayız ve hakkımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.


CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Bir taşeron yasası görüşülüyor. Tabi bu yasa görüşülürken, karayollarında çalışan, bizzat bakım onarım ve bu işlemleri gerçekleştiren, taşeron işçilerin bu kadrodan yararlanamadığını görüyoruz. Bunlar aslında hak talebi için bu ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Uzun süredir ifade ediyoruz, taşeron gerçekten ülkemizde uzun süredir problem. Aynı işleri yapan insanlara farklı ücret veriyorsunuz, aynı işleri yapan insanlara farklı haklar veriyorsunuz. Dolayısıyla bu doğru bir anlayış değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, taşeronun ortadan kaldırılmasını defalarca ifade ettik. Taşeron konusunda biz sıkıştırdığımız için seçim arifesinde taşerona bir kadro geliyor. Bunu elbette memnuniyetle karşılıyoruz ama istediğimiz anlamda, istediğimiz tarzda değil. Birçok işçi, karayollarında çalışan işçi gibi, birçok kamu iktisadi teşekkülünde çalışan taşeronlar şuan büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Birçoğuna kadro verilmiyor binlerce işçi şuan kadrosuz çalışmaya devam ediyor. Bu sorunların çözülmesi lazım” diye konuştu.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 30.01.2018 18:08
Anahtar Kelimeler:
CHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZTaşeron Işçiler
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