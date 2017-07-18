AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret ettiler. AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette ilk konuşmayı Milletvekili Öznur Çalık yaptı.

Vali Kaban’a yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Milletvekili Çalık, Malatya’nın Türkiye için çok önemli illerinden ve 30 büyük şehrinden birisi olduğunu söyledi.

ÇEVREYOLU HAYATİ ÖNEME SAHİP

“Daha önce görev yaptığınız yerlerdeki çalışkanlığınızı gülüyoruz. Malatya için de aynı başarılara vesile olur inşallah” diyen Milletvekili Öznur Çalık, şunları kaydetti:

15 yıldır AK Parti iktidarları döneminde çok önemli mesafeler kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, 15 yıldır görev yapan teşkilatımızın çok önemli katkıları oldu. Siyasi erk, bu çalışmaları takip ederken en önemli takipçilerimiz de mülki amirlerimiz oldu. Daha önce görev yapan sayın valilerimize de teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda çok yatırımlarımız var. Yeni başlayacak olanlar, devam edenler var. İnşallah biz siyasetçiler olarak takip edeceğiz. Sizden de bu konularda inşallah, hem takibi, hem desteği istirham edeceğiz.”

KUZEY ÇEVREYOLU

Kuzey Çevreyolu’nun önemine değinen Çalık, “Malatya için şu anda yatırımların en önemlisi Kuzey Çevreyolu’muz. Malatya için hayati öneme sahip. Bu konuda yaklaşık 15 yıldır bir çalışma yapıyoruz. Sayın Bakanımız Ahmet Arslan'ın da katılımıyla temelini attık ve Malatya için bir hayal idi bunu gerçekleştirdik. Bununla birlikte sağlıktaki yatırımlarımız devam ediyor. Devlet Su İşleri'nde yatırımlarımız devam ediyor. Birçok yatırımı ve hizmeti inşallah bundan sonra hem milletvekili arkadaşlarımız hem Sayın bakanımız ile birlikte bir araya gelip bir İl başkanımızla birlikte istişare edeceğiz. Daha güzel çalışmalar ile hizmet etmek istiyoruz.”

TEŞEKKÜR ETTİ

Milletvekili Çalık, “Demokrasi nöbetindeydiniz. Ayağınızın tozuyla demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yaptınız. Bu vesileyle size ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin hem demokrasisine hem bayrağını hem de devletine milletine sahip çıkması noktasında çok önemli oldu. Bir yıl önce demokrasi meydanında bir ay boyunca Malatya milleti, hemşirelerimiz alandan hiç ayrılmadı. Son 3 günde de tekrar demokrasi nöbetine siz ev sahipliği yaptınız. Hassaten teşekkür ediyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuz’ları yaşatmasın. Darbe girişimlerini, terör saldırılarını yaşatmasın. Yüce Rabbim milletimizi, devletimizi var eylesin” dedi.

BÜYÜK BİR ÇABA SARF EDİYORLAR

Daha sonra söz alan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise, “Malatya çok ciddi manada hizmet alma konusunda büyük bir gayreti olduğunu görüyorum. Normalde biz böyle bir şeyler yapalım diye çırpınırdık ama burada yetkililerimiz, Sayın Bakanımız, İl Başkanımız kendileri büyük bir gayret içerisindeler. Bir şeylerin olması için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bölgemize özgü olarak özellikle kayısı merkezli bir kısım çalışmaların da yapılması gerekiyor. Daha başka neler çıkabilir. Bir bakılıp mümkün olduğunca taş üstüne taş koymamız gerekiyor ki bu bina mükemmele doğru gitsin. Bu manada, bizler kamu görevlisi olarak, kamunun hizmetinde insanlar olarak bölgemizde ne katkıda bulunabiliriz. Bizden önceki valilerimiz, büyüklerimiz ne katkıda bulundu ise ona biraz da biz ekleyebilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bizim en büyük kazancımız da bu olacak. ‘Zamanında şu işe biz vesile olduk’ demek bizim bürokrat olarak en büyük kârımızdır. Bunu kendimize ifade edebilmemiz en büyük kazancımızdır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL