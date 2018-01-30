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TAŞ DEĞİL MAYIN!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye`nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ`a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı”na katılan askerler taş süsü verilmiş mayın buldu.

TAŞ DEĞİL MAYIN!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye`nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ`a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı”na katılan askerler taş süsü verilmiş mayın buldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 15:01
TAŞ DEĞİL MAYIN!

Zeytin Dalı Harekatı’nda askerler taş süsü verilen mayın bulduZeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon 11. gününe girdi.

TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, 9’uncu günde stratejik öneme sahip Burseya Dağı teröristlerden arındırıldı.Askerlerin dikkatli şekilde yaptığı temizlikte birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirildi.Askerlerin dikkati sayesinde ele geçirilen mayın imha edildi.

İHA

Son Güncelleme: 30.01.2018 15:19
Anahtar Kelimeler:
AfrinTaşMayınTsk
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