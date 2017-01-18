Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), yeni yılda Türkiye’de, buğday ürününde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nın uygulanmaya alındığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında yeni uygulamaların hayata geçtiği bu uygulamalardan birinin de üreticilerin beklediği İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası olduğu belirtildi.

BAŞVURUDA BULUNUN!

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte ve TARSİM üreticiler için giderek önem kazanmaktadır. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı olmak üzere ilgili tüm tarafların kıymetli destekleri ile hayata geçirilen yeni uygulama ile üreticilerimiz buğday ürününü, kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabiliyor. Kuraklık Sigortası’nda buğdayda dane tohumluk ve sap unsuru teminat kapsamında olup, poliçe priminin yüzde 60’ı devlet tarafından karşılanıyor ve aynı zamanda çeşitli indirim imkanları da sunuluyor. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olduktan ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunuyor, uygulamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

İHA