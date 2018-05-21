“TARSİM Malatya’da doğdu, Malatya’da ölmüştür”

Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, TARSİM’le yaşadıkları sıkıntıyı yineleyerek, gazetecilere açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayla üreticiler olarak TARSİM’le son 2 yıldaki fizyolojik bahanelerle üreticilerin TARSİM’den büyük şikayetleri olduğunu ve bunların da kendilerine yansıdığını ifade etti.

İLK BAŞLANGICI MALATYA’DA YAPTI

Çiftçilerin sigortasından kar edilmeye çalışıldığını ileri süren Başkan Kılıç, “TARSİM, hükümetin 2090 sayılı afet kanunu kaldırdıktan sonra Tarım Sigortaları Havuzunun oluşturulması ile ilk başlangıcı Malatya’dan yaptı. Malatya’da kayısıdaki don ve afetler, her yıl bu sıkıntıyı oluşturdu ve en sonunda kayısı çiçeğini de don kapsamına alması dünya ilk kez TARSİM tarafından uygulandı. Tüm bunlar Malatyalı üreticilerin talebi doğrultusunda gerçekleşti. Ancak şu an TARSİM eli cebinde olan çiftçiden bile kar etmeye uğraşıyor. Hükümet diyor ki, sen 10 bin lira risk al, 20 bin lira da ben koyacağım, devlet bunu söylüyor. Ve bunu da TARSİM’e ödüyor. TARSİM’in bize verdiği cevapta, ‘ben Malatya’dan 75 milyon poliçe parası aldım, 100 trilyon para ödedim. 75 milyon Malatya’dan poliçe kesmişseniz, devlet de 50 milyon verir. O zaman siz çiftçinin sigortasından bile kar etmeye kalkışıyorsunuz” şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR SİGORTA SİSTEMİ DÜNYADA YOK

Artık üreticilere ‘TARSİM sigortası yaptırın’ diyemediklerini belirten Başkan Kılıç, “Biz bu durumu defalarca böğe müdürümüzle paylaştık. Ankara’daki genel müdürlükten gelen arkadaşlarla konuyu paylaştık. Dedik ki; bu TARSİM sigortası ile alakalı dünyada benzeri olmayan bir sigorta havuzuyla karşı karşıyayız. Sizin arabanız yol da kaza yaparsa Kasko karşılayacak, ağaca çarparsa karşılamayacak, hiç böyle bir sigorta sistemi dünyada yoktur. Onun için bu iki yıldır, TARSİM’in eksperleri fizyolojik diye diye çiftçinin psikolojisini bozdurlar ve bu TARSİM Malatya’da başladığı gibi Malatya’da da bitecektir. Bundan sonra bizim Ziraat Odaları Başkanları olarak üreticimize, gidin TARSİM sigortası yaptırın deme lüksümüz kalmadı” diye konuştu.

FAİZİNİ DEVLET SÜSPANSE EDİYOR

Herkesin kendisini çeki düzen etmesini isteyen Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“Bankadan kredi çektik, faizi düşük olacakmış, Tarım Kredisi mecbur koşuyormuş, hiç kimse bizi aldatmaya kalmasın. Hiç kimse TARSİM sigortası yapmak zorunda değildir. Eğer devlet bankada borcunu erteliyorsa, bankanın o faiz farkını devlet ödüyor. Eğer tarım kredi kooperatifi borcu 1 yıl erteliyorsa onun faizini devlet süspanse ediyor. Poliçeden para kazanayım diye, ben bu çiftçiler yerden tokat yiyor, bir tokatta ben atayım derdindeler. Biz bu tokadı attırmayız. Kusura bakmasın ama herkes kendisine çeki düzen versin. TARSİM, vatandaşın ağaçlarını sigortalayacak, ağaçta meyve yok ardından eksper gelip fizyolojik deyip gidecek. Ağacın üstünde meyve yoksa çiftçi bu sigortayı nasıl ödesin, peki bu çiftçi neyi sigorta yaptı. Çiftçinin bize dediği şu; ‘kayısım yok, ağaçta meyvem yok, ben neyi sigortaladım’ var mı böyle bir sigorta dünyada. Bunu artık biz kabul etmiyoruz. TARSİM Malatya’da doğdu, Malatya’da ölmüştür, Allah rahmet eylesin.”

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