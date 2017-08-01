Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yapılan açıklamada, yerküredeki yaşamın kaynağı olan doğal ısı dengesindeki her değişimin, iklim sistemine ve dolayısıyla yaşam döngüsüne etkide bulunduğu belirtilirken, bu durumdan en çok etkilenen alanlardan birinin tarım olduğu vurgulandı.

Sürdürülebilir tarım açısından TARSİM’in üreticilere sunulan altın bir fırsat olduğu bildirildi. Açıklamada, yılın başından itibaren meydana gelen hasarlara ilişkin bilgilere yer verildi ve üreticilere tarım sigortalarını ihmal etmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

HASAR DOSYALARI TAMAMLANDI

Açıklamanın devamında, “Doğal afetler ve çeşitli riskler nedeniyle ürünleri ve hayvanları zarar gören sigortalı üreticilerden, yılın başından itibaren Türkiye genelinde ve tüm tarım sigortası branşlarında 245 bin adet hasar ihbarı alınmıştır. Bitkisel Ürün Sigortası kapsamındaki hasar ihbarları, dolu, don, fırtına, sel-su baskını ve kar ağırlığı gibi nedenlere bağlı olarak yapılmıştır. Söz konusu ihbarlarda; Malatya, Manisa, Giresun, Mersin ve Konya gibi illerin, kayısı, buğday, fındık, üzüm ve elma gibi ürünlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Yapılan hasar ihbarlarının tamamı değerlendirilmiş, hasar tespitleri, konusunda uzman olan tarım eksperleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespitler, Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde değerlendirilerek, tazminatlar hesaplanmış ve hasar dosyaları tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, üreticilerimize ödemeler yapılmaya başlanmış olup, hızlı bir şekilde devam etmektedir. Mevcut durumda üreticilerimize 781 milyon TL hasar ödemesi yapılmış olacaktır. Bununla birlikte Temmuz ayının son haftasında fırtına ve dolu gibi nedenlerden ötürü yoğun hasar ihbarları alınmıştır. Hasar ihbarı alınan illerde, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Manisa, ürünlerde, ayçiçeği, buğday, çeltik, şeftali ve üzüm öne çıkmıştır. Tekirdağ’da ayçiçeği, Edirne’de çeltik ve ayçiçeği, Çanakkale’de şeftali ve nektarin, Bursa’da armut ve Manisa’da üzüm hasarları yaşanmıştır. Hasarlara ilişkin tespit çalışmalarına hızlı bir biçimde başlanmış olup, en kısa sürede tamamlanması planlanmıştır” denildi.













HABER MERKEZİ