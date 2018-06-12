Tarım Teşkilatı iftarda bir araya geldi

Birlik binasında düzenlenen iftara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırım, şube müdürleri, teknik personel, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve örnek yetiştiriciler katıldı. İftardan önce konuşma yapan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın “Biz bugün gerek ilçe temsilcilerimiz gerek örnek yetiştiricilerimiz, yönetim kurulu, denetim kurulu tarım teşkilatı ile bugün müdürlerimizin de katılımı ile iftarımızı açıyoruz, nice iftarlara inşallah hep birlikte diyelim. Tarım ve Hayvancılık biliyorsunuz çok önemli bu anlamda herkesin üzerine birçok önemli görevler düşüyor, bizler de tarım ve hayvancılık noktasında Malatya’mız için küçükbaş hayvancılık için genel anlamda çalışmalarımızı el birliği ile gönül birliği ile hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz yeni yönetimimiz yeni denetimimiz, ilçe temsilcilerimiz ile bugün ilk istişare toplantımızı yaptık, bizim için buluşma fırsatı oldu dedi. Kısa bir süre önce seçimimizi yaptık, güven tazeledik, bu anlamda da bizlere katkı sunan katılımda bulunan herkese Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırım ise, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, değerli başkanımıza da Allah razı olsun diyor, çalışmaların da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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