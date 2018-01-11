Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları, müzik dinletisi, 'Büyükşehir Yasasının Kırsal Kentle İlişkilendirilme Töreni'ile devam etti.

Programda, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay," Tarım Bayramı, Başak Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca bugün Mülki İdareciler Günü Bayramı da ve Çalışan Gazeteciler Günü de. 3 gün biraraya gelmiş. Ben 3 grubu da kutluyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Yunus Emre Önal, "Tarım ve tarım ürünü hikayemiz bundan 947 sene önce 1072 yılında atalarımızın Anadolu'ya gelişiyle başlamıştır. Bu hikayemiz Selçuklu ve Osmanlı ile derinleşip, günümüzün Türkiye'sine kadar uzun bir yol katetmiştir. Türkiye'de sürekli gelişip, büyüyerek günümüze de üniversitelerin önderliğinde mevcut düzeyine ulaşmıştır" diye konuştu ve tarım öğretiminin 172. yılını kutladı.

İHRACAT…

Fırat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şükrü Doğan da, "Mesleki ve teknik eğitim bireysel ve topluluk, kurumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik biçimde yetiştirilecek. Ülkemizde tarım sektörü, toplumuzun temel beslenme gereksinimleri karşılayan, ülke genelinde istihdam yaratan, sanayiye ham madde sağlayan ihracat ürünleri ile ülkemize döviz getiren milli ekonomimizin temel sektörünün başında gelmektedir" şeklinde konuştu.

Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz ise, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Aramızda gazeteci arkadaşlarımız var. Bunların vesilesiyle de tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum" diyerek günün anlam ve önemine dikkat çekti.

BÜYÜK OVALARIN SINIRI BELLİ DEĞİL

Gündüz," Tarım sektörü dünyada önemli bir sektör. Tarımsal eğitimde eğitim-öğretimin önü açılmalı. İhtiyaca binaen bölümler açılmalı. Bizim ihtiyaca yönelik üniversite öğrencisi mezun etmemiz gerekiyor. Karar alıcıların bu hususta daha dikkatli davranması gerektiğine inanıyorum. Malatya tarımı üzerine de bir şeyler söylemek gerekirse şunları söylemekte fayda var: Dünyanın yarı nüfusuna sahip Çin ve Hindistan'a sadece 500 ton kayısı ihracatı yapmışız. Dolayısıyla bizim daha çok gitmemiz gereken piyasa var. Yine aynı şekilde araştırmamız gereken birçok piyasa ve pazar var. Malatya büyük ovaların sınırını henüz belirleyebilmiş değil. Gelecekte gıda savaşlarının olacağı söyleniyor. En son Katar'da yaşanan krizde paraları vardı ama gıdaları yoktu ve biz Türkiye olarak gemilerle gıda gönderdik. Bu hale düşmemek için bizim gibi gıda ülkesinin tarıma sahip çıkması gerekiyor. İhsan Başkanın da dediği gibi ya 'üret ya da üretenin yanında ol' şeklinde hareket etmemiz gerekiyor" açıklamalarını yaptı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Dursun da Malatya'nın tarım ve bahçe ürünlerinde öncü olmasını istediklerini ifade etti. Tursun, "Şuanda 41 tane ziraat fakültesi var. 35 tanesi şu anda öğrenci alıyor. Birçok kaynak ileride savaşların petrol ve yer altı kaynakları olmayacağını söylüyor. Bu çekişmelerin su, gıda ve dopal kaynaklar olacağı söyleniyor. Son birkaç senedir kuraklık devam ediyor. Şuanda 2 aktif bölümümüz var. Bizim ilk amaçlarımızdan birisi de bölüm sayılarımızı artırmak. Amaç, Malatya'nın tarım ve bahçe ürünlerinde öncü olmasını istediğimizden dolayı" diye konuştu.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ

Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit de şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyanın en güzel mesleklerinden ziraatçılık. Türkiye hamdolsun dünyanın sayılı ülkelerinden biri tarımda. Her ne kadar bazı ürünleri dışarıdan ithal etsek de biz Avrupa'da şuan birinci, dünyada da ilk sıralardayız. Bizdeki bu açığın kapatılması için biraz daha gayret sarfetmekteyiz."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, "Tarım Bayramı, Başak Bayramı'nı kutluyorum. Ayrıca bugün Mülki İdareciler Günü Bayramı da. Ve Çalışan Gazeteciler Günü de. 3 gün biraraya gelmiş. Ben 3 grubu da kutluyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu ve kayısının Malatya'da önemli bir gelir kaynağı. olduğuna dikkat çekti.

Rektör Kızılay, "Ziraat Fakültesi'ndeki iki bölüm tam Malatya'ya uygun bölümler. Sayın Bakanımız konuşmalarında şunu vurguluyor. Diyor ki, 'Malatya'da kayısı çok önemli. Ancak kayısının sahibi yok. Sorunların muhatabı kim?' Tarım ekonomileri bölümü aslında bu sorunun cevabına çözüm arayacak, muhatapları ile şehri iyi hale getirecek" dedi.





SELAHATTİN BAYRAK