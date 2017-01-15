Fakültenin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, “Fakültemiz, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi tarafından Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde Türkiye'de tarım öğretiminin başlamasının 171. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlenmiştir” denildi.

VALİ TOPRAK DA KATILDI

Programa Vali Mustafa Toprak, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Hekimhan Belediye Başkanı A. Seydi Millioğulları, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Dekanımız Prof. Dr. Nihat Tursun, diğer fakülte dekanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş yönetici ve temsilcileri, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi ile başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Protokol konuşmalarında öncelikle fakülte öğrenci temsilcisi Enis Sekendiz, ardından Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şükrü Doğan, Battalgazi MYO Müdürü ve Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, Dekan Prof. Dr. Nihat Tursun, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Mustafa Toprak konuşmalarını yaptı.

MÜZİK DİNLETİSİ YAPILDI

Güzel Sanatlar Fakültesi, “Nazende Trio Grubu”nun sunduğu müzik dinletisi ile devam eden program, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik'in “Tarımda Eğitim ve Bilim İlişkis” konulu ilk dersi ile sürdü. Profesör, doçent ve yardımcı doçentliğe yükselen fakülte öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ, Doç. Dr. Hakan Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Keçeci'ye biniş giydirilmesi ve meslekte 35 yılını dolduran Ziraat Mühendislerine plaket takdimi ile devam eden program, katılımcılara ikram edilen "Başak Yemeği" ile son buldu.

HABER MERKEZİ