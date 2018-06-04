Tarım İl Müdürlüğü’ne TSE ödülü

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 81 il içerisinde ilk 13 il içerisinde girerek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TSE’ye uygunluk plaketi ve bayrağı ödülü verildi. Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, bununla ilgili çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR BELGE

Kendilerine takdim edilen TSE belgesinin çok önemli olduğunu belirten Macit, “Bakanlığımız, Bakanlığa bağlı bütün kurumların ve işletmelerin TSE standartlarında akredite olmasını istedi. Bununla ilgili çalışmalarımız yaptık. Bakanımız ilk 25’e giren şehre ödül vereceğini söyledi. Bu şu anlama geliyor, vatandaşımız ve çiftçilerimize yönelik personel çalışmalarının belirlenmesi ve kurumsallaşması anlamında çok önemli bir belge. TSE’den gelen denetçiler, bizi denetlediler ve yaptığımız çalışmaların uygun olduğunu gördüler. Bizi akredite ederek belgelendirdiler. Belgelendirme sonucu bize TSE’ye uygunluk belgesi ve bayrağı verildi. Kurum girişimize bayrağımızı gönler çektik. Bu arada Bakanımız ilk 25’e giren illerimizi çağırdı. Müracaatta ilk 5 içerisinde olmamıza rağmen, bazı nedenlerden dolayı on üçüncü olduk ve plaketimizi bakanımızdan aldık. Şu anda da akredite olmuş durumdayız. Hizmetimiz daha kaliteli ve profesyonel yürütülerek devam etmektedir” diye konuştu.

busabahmalatya.com