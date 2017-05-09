09 Mayıs 2017 Salı

Tarım alanlarımız yok olmasın!

TEMA Vakfı Malatya üyeleri, “Tarım alanlarımızı koruyalım çünkü kömür üzer” sloganı ile, farkındalık oluşturmak üzere bisiklet turu düzenlediler. Söz konusu etkinlikte tarım alanlarının hızla yok olduğuna dikkat çekildi.

09 Mayıs 2017 Salı 11:08
Tarım alanlarımız yok olmasın!

  Yaptıkları bisiklet turu hakkında bilgiler veren TEMA Vakfı Malatya Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete, “Suya, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim için verimli tarım alanlarına ihtiyacımız var. Trakya, Konya Kapalı Havzası, Ereğli ve Karaman Ovaları, Çanakkale gibi önemli tarım bölgelerimizde kömür ocakları ve termik santraller planlanıyor” diyerek bu konunun önemine değindi.

KÖMÜR; TOPRAĞI, SUYU VE TARIM ALANLARINI ÜZER
  Ulaş Mete, “Kömür; toprağı, suyu ve tarım alanlarını üzer. Gelecekte su sorunu, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim sorunu yaşamamamız için tarım alanlarımıza sahip çıkalım. Toprak üzülür; kömür madenciliği için hektarlarca tarım alanı kazılır, kömürlü termik santrallerden çıkan kirli, zehirli emisyonlar toprağın sağlığını bozar, toprakta yaşayan canlılara zarar verir. Termiklerden çıkan kül meyve ve sebzeleri kaplar, zehirler, kurutur. Su üzülür; kömür çıkarılırken, kömürün su ve hava ile teması asit oluşturur. Asidik hale gelen su, ulaştığı diğer su kaynaklarını da kirletir. Termik santraller, sistemlerini soğutmak için su kullanır. Çiftçinin sulama için kullandığı dere, göl, gölet, yer altı sularına ortak olur. Tarım alanları üzülür; kömür madenciliği tarım alanlarını, binlerce yılda oluşan verimli toprakları yok eder, termiklerden çıkan hava kirliliği toprağın sağlığını bozar, üretimi de verimi de azaltır. Kömür toprağı kirletir, suyu tüketir” sözlerini kaydetti.

TARIM TOPRAKLARIMIZ KORUNSUN
  Tarım alanlarının önemine değinen Mete, “Tarım alanlarının tarım alanlarımızı maden, enerji, turizm, kentleşme gibi nedenlerle kaybediyoruz. Tarım alanlarımızın tarım dışı kullanımına ilişkin izin ve onay yetkisi İl Toprak Koruma Kurullarına ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aittir. Toprak Koruma Kurullarının ve Bakanlığın tarım alanlarına yapılması planlanan kömürlü termik santraller ve maden ocakları süreçlerine müdahil olmasını ve tarım topraklarımızı korumasını talep ediyoruz.

NE İSTEMİYORUZ?

Tarım alanlarımızda kömürlü termik santrallerini
Termik santrallerin çiftçinin suyuna ve toprağına ortak olmasını
Havamızın, suyumuzun ve gıdamızın kirlenmesini.

NE İSTİYORUZ?

Soframızda sağlıklı gıdaların olmasını
Türkiye’deki tarım alanlarının verimliliğinin, çiftçinin ve toprağın korunmasını
Enerji verimliliği ve tasarrufunun önceliklendirilmesini
Doğa dostu ve yenilenebilir enerjinin önceliklendirilmesini
Temiz hava hakkımızın korunmasını
Sağlığımızın ön plana alınmasını” şeklinde ifadelerde bulundu. 





TÜRKAN YILDIZ
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