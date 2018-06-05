TARIM ALANLARI YOK OLUYOR

TÜRKAN YILDIZ – HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 13 yılda tarım arazileri, yüzde 12,1’lik oranda azalarak 233 milyon 800 bin dekara geriledi. Tarım arazisi en fazla azalan il yüzde 34,3 oranla Sinop oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de tarım arazilerinde 13 yılda tarım 12,1 oranında azaldı. Veriye göre, 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde çayır ve mera alanları hariç tarım alanı 233 milyon 800 bin dekar olurken, tarım alanlarının yüzde 66,44 tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, yüzde 15,82'si nadasa bırakılan topraklar, yüzde 3,41'ini sebze bahçeleri, yüzde 14,30’unu meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı, yüzde 0,02’sini ise süs bitkileri oluşturdu.



13 YILDA 32 MİLYON 300 BİN DEKAR TARIM ALANI YOK OLDU

TÜİK’in verilerine göre, yaklaşık olarak 13 yılda 32 milyon 300 bin dekar tarım alanı yok oldu. Türkiye’de 69 kentin tarım arazisi azalırken, 12 ilin ise artış gösterdi. Türkiye’de tarım arazisi en fazla azalan il, yüzde 34,3 oranıyla Sinop oldu. Sinop’u yüzde 33,6 ile Zonguldak, yüzde 32,8 ile Batman takip etti. Tarım arazileri azalan diğer kentlerin yüzdelik dilimleri şöyle:

“Tunceli 30,1, Kars 29,8, Konya 27,9, Erzincan 27,7, Malatya 25,5, Artvin 25,4, Bartın 25,1, Diyarbakır 24,5, Kastamonu 24,4, Muş 23,9, Osmaniye 23,9, Bingöl 23,7, Siirt 23, Yozgat 22,1, Mardin 20,3, Adıyaman 19,4, Hatay 18,2, Bilecik 17,9, Kırşehir 17,7, İstanbul 17,3, Kahramanmaraş 17,3, Afyonkarahisar 16,9, Edirne 16,5, Yalova 16,4, Adana 16,1, Burdur 16, Kütahya 15,9, Bursa 15,4, Düzce 15,2, Bitlis 14,9, Ardahan 14,6, Sakarya 13,3, Samsun 13,1, Bolu 13, Kayseri 12,4, Çorum 11,2, Erzurum 10,8, Uşak 10,3, Balıkesir 10, Ordu 9,4, Karabük 9,2, Gümüşhane 9,1, İzmir 8,3, Aydın 8,2, Kocaeli 8,2, Elazığ 7,7, Antalya 6,8, Şanlıurfa 6,6, Muğla 6,5, Ankara 6,4, Denizli 6,2, Gaziantep 6,1, Hakkari 5,5, Bayburt 4,8, Trabzon 4,8, Mersin 4,1, Kırklareli 3,9, Aksaray 3,7, Kilis 3,5, Giresun 3,3, Tokat 1,7, Sivas 1,2, Amasya 0,9, Eskişehir 0,8, Nevşehir 0,5, Çankırı 0,3.”

Öte yandan Iğdır yüzde 35,2, Rize yüzde 8,5, Isparta yüzde 5,5, Çanakkale yüzde 2,6, Van yüzde 2,6, Tekirdağ yüzde 2,5, Kırıkkale yüzde 1,5, Manisa yüzde 0,6, Niğde yüzde 0,6, Şırnak yüzde 0,6, Karaman yüzde 0,4 ve Ağrı’da ise yüzde 0,3’lük artış yaşandı.

BUSABAH HEP DİLE GETİRDİ

Öte yandan Malatya’da tarım alanlarının azaldığına dair BUSABAH gazetesi de birçok haber gündeme getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün gazetemize açıkladığı verilere göre, Malatya’da toplam işlenen tarım alanı 2010’da 318 bin hektar iken, 2014’te bu rakamın 285 bine düştü. TÜİK’in verdiği bilgilerde kaybolan tarım arazilerinin ne amaçla kullanıldığı belirtilmedi. Ancak daha önce TÜİK’in verdiği bilgilere göre Malatya’da tarım arazilerinin imara ve inşaata kurban edildiği belirtilmişti.

4 YILDA 30 BİN HEKTAR TARIM ALANI

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğünün verilerine göre; Malatya’da 2010’da 318 bin hektar tarım arazisi işlenir durumdayken, 2011’de bu rakam 291 bine düştü. 2012’de 294 bine çıkan bu rakam, 2013’te 285 bin 590’a düştü. Son olarak 2014’te ise bu rakam 285 bin 117 hektar alana düştü.

2015 ve 2016 yılındaki veriler elde edilemezken, 2017 rakamları yukarıda belirtildiği gibi oldu.

Malatya’da yöneticiler ise tek bir metrekare tarım alanını dahi imara açmadıkları konusunda açıklamalar yaptı.