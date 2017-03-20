Battalgazi Belediyesi ve Derme İlkokulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Çanakkale Savaşında Askerin Son Yemeği” adlı etkinlik dün gerçekleştirildi. Kapalı Çarşı’nın üzerinde yapılan etkinliğe Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı. Mehter Takımının birbirinden güzel marşlarının seslendirilmesiyle başlayan programda bir konuşma yapan 2/B sınıfı öğretmeni Mehmet Emin Karakayış, Çanakkale’nin bir milletin var oluş mücadelesi olduğunu söyledi.

BUGÜN DE SALDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR

Çanakkale Savaşı’nın büyük bir savaş olduğunu söyleyen Karakayış, “Çanakkale zaferi 1. Dünya Savaşında askerlerimizin dünyayı hayrete düşüren kahramanlık destanıdır. Bir düğüne gider gibi kurşunlara atılan kahraman askerlerimizin destanıdır. Bu zafer anaların biricik evlatlarını bağrına basıp başına kurbanlık koyun gibi kınalar yakıp cepheye gönderdiği savaştır. Irkları, renkleri ve dilleri değişik milletlerden oluşan orduların milletimizi yok etmek amacıyla karadan, denizden ve havadan üzerlerimize saldırdığı büyük bir savaştır. Bu gün de saldırmaya devam ediyorlar. Gencecik fidanlarımızın bayrağını düşürmemek için yan yana şehit olduğu büyük vatan savunmasıdır. İnanç vatan sevgisi, dayanışma ve birlik beraberlik duygularının zamanın en donanımlı ve güçlü ordularına, karşı koyma üstün başarısını gösteren bir mücadeledir Çanakkale” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE GERÇEK BİR DESTANDIR

Atatürk’ün “Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözünü söyleyen Karakayış, şunları kaydetti:

“ Biz ölene kadar yerimize başkaları gelecektir diyebilen büyük komutan Mustafa Kemal’in yazdığı destandır. Çanakkale geçilmeyen son kaledir. Çanakkale de hiç şehit vermeyen bir tek ilimiz yoktur. Çanakkale işte bu yüzden büyük bir destandır. Çanakkale geçmiş tarihimizin en acı ve hüzünlü zaferidir. Yoksulluk içinde can çekişen bir milletin, dönemin en güçlü devletlerine ve silahlarına tek vücut halinde direnişinin gerçek bir destanıdır. Her satırında yaşanan bir insanlık onuru vardır. Bu olay düşmana karşı sadece silaha karşı değil, verilen insanlık dersiyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir. Övgülerin en güzeline yakışan Çanakkale şehitleri asla unutulmayacak. Türk milletinin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaklardır.”

MUTLU SARIGÜL