29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

“Tarihimiz zaferlerle dolu”

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

29 Ağustos 2017 Salı 10:56
“Tarihimiz zaferlerle dolu”

  Başkan Çakır, mesajında şunlara değindi:

“Tarih boyunca özgür yaşayan milletimizin hürriyetine vurulmak istenen prangalardan kurtulmak için 20. yüzyılın başlarında büyük bir mücadele verilmiştir. Bütün dünyanın örnek aldığı bu şerefli mücadele sonunda milletimize biçilen esaret kefeni yırtılarak, özgürlük elbisesi yeniden giyilmiştir. Tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olan milletimizin tarihi zafer ve kahramanlıklarla doludur. Malazgirt Zaferi, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz demokrasi zaferi gibi Yunanlılara karşı kazanılan 30 Ağustos Zaferi de milletimizin şanlı zaferlerinden biridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin 95. yıl dönümünü kutlamanın millet olarak onur ve gururunu yaşıyoruz.”

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR

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