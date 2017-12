Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Seyyid Battalgazi” Sempozyumu dün başladı. Bir otelde dün başlayan ve bugün de devam edecek sempozyuma Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, Malatya Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MESOB Başkanı Şevket Keskin, bazı kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptı. Başkan Çakır, seçkin hocaların sunumuyla Battalgazi’yi Malatya’nın, Türkiye’nin ve tüm dünyanın tanıyacağını ifade ederek, tanıtma neticesinde de bir eser kanacaklarını söyledi.

MALATYA’YI TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ

Büyükşehir olarak kültür etkinliğine önem verdiklerini dile getiren Başkan Çakır, “Şehirler birçok şeyle anılabilir. Malatya’mız gerçekten her yönüyle zengin bir il, yani tarihleriyle, kültürleriyle, coğrafyasıyla gelişmişliğiyle, ekonomisiyle birçok şeyiyle öne çıkmıştır. Ama Malatya coğrafyasıyla, değerleriyle, yetiştirdiği insanlarıyla Malatya bu gün Anadolu’nun ülkemizin dikkat çeken bir kültür merkezi, bir tarih medeniyet merkezi konumunda. Tabi biz yetiştirdiğimiz insanları ne kadar anlayabiliyoruz, ne kadar tanıtabiliyoruz, gençlerimize geleceğinize taşıyabiliyoruz bunlar önemli. Dolayısıyla bu tür sempozyumlar, paneller bunlar için büyük fırsat oluyor. Büyükşehir olarak kültürel etkinliğe çok daha fazla önem veriyoruz. Malatya’ya bir yandan bir yana inşa ederken ekonomik olarak Malatya’yı büyütmeye çalışırken aslında var olan kültürel değerlerimizi de bir o kadar da sosyal içerikli programlarımızla birlikte tanıtmaya çalışıyoruz. Önemsediğimiz ağırlık projelerimiz ve yönetim anlayışımız dolayısıyla bu gün burada Battalgazi’yi yeteri kadar tanımıyoruz, filmlerden ve belki tiyatro sahnelerinden tanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜMMETİN UYANMASINA VESİLE OLUR

Amerika Başkanı Trump’un Kudüs ile ilgili almış olduğu karara da değinen Başkan Çakır, “Gençlerimiz Battalgazi’yi bilemiyorlar aslında bu değerler bu gün bizim var olmamızda, ülkemizin geldiği noktasında, bayrağımız noktasında kazanımlarımız noktasında bu değerin bırakmış oldukları onların ortaya koymuş oldukları mücadeleler neticesinde bu gün buralara geldik. Dolayısıyla biz her zaman vatanına, milletine, bayrağına canını feda edebilecek bir nesli yetiştirebilirsek geleceğimizden de emin olacağız. Gerçekten zor süreçten geçiyor ülkemiz. Bu gün Amerika’nın almış olduğu bir karar var, gerçekten yine İslam coğrafyasına bırakılmış bir ateş topu ve bunun yankıları inşallah ümmettin ve İslam coğrafyasının da bilinçlenmesine, uyanmasına vesile olur. Aslında halkların bilinçli olduklarını ama yönetmelerinin halklarını esir almış bir yönetim sisteminde İslam coğrafyasında adeta hiç olmadığı kadar dağınık ve başsız bir hale geldi. Fakat bunu fırsat bilerek Amerika’nın almış olduğu bir karar var inşallah bu geri teper her şerde bir hayır vardır inanıcıyla inşallah neticesinde hayır olacağına inanıyoruz dolayısıyla yine her İslam coğrafyasında artık ülkelerin ayakta duramaz siyaset üretemez kendi geleceğini belirleyemez bir hale düştüğü bir gerçek” ifadelerini kullandı.

DEĞERLERİ ÇOK İYİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR

Battalgazi’yi en iyi şekilde anlamış olacaklarını belirten Başkan Çakır, “Bugün haberlere bakıyorum 20 milyon insan açlık sınırında Afrika’daki gördüğünüz açlıktan ölen insanların artık hastanelerde yer bulmadığı salgın hastalıkların bu dönemde kol gezdiği bir dönemi yaşıyoruz. Suriye’yi herkes yakinen biliyor, Irak’ ı biliyoruz, Mısır’ ın düştüğü pozisyonları biliyoruz diğerlerini zaten söylemeye gerçekten gerek yok. Ülkemizin başına örülmeye çalışılan süreci de birlikte yaşadık 15 Temmuz’ da gördük, şebekeyi gördük, terör örgütlerini gördük, DEAŞ’ ın ne amaçla kurulduğuna dair az çok izler ortaya çıkmaya başladı. FETÖ’ nün DEAŞ’ ın arakasındaki aynı kulacının var olduğu artık gün yüzüne çıkıyor. Dolayısıyla biz bütün bunları iyi okuyamazsak geleceği de iyi yönetemeyiz. Geçmişteki büyük insanları iyi anlayamazsak o dönem için onların o şartlardaki mücadelelerinde topluma vermiş olduğu katmış olduğu değerleri de çok iyi anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu günkü sempozyumun temelinde de bu var. İnşallah Battalgazi’yi çok iyi bir şekilde anlamış olacağız” şeklinde konuştu.”







İNSANLAR TARİHİ CİĞERLERİNDE YAŞARLARDI

Daha sonra söz alan Vali Ali Kaban ise atalar kültünün önemine vurgu yaptı. Vali Kaban, “Atalar çok önem taşırdı. Hatta bir kısım geleneklerde atalara tapılırdı. Çünkü bütün gelecek geçmiş üzerinden okunurdu. İnsanlar tarihi ciğerlerinde yaşarlardı. Modernleşmeyi belki de yanlış anlamamızın bir sonucudur ki başka alanlarda da yanlış anlamıştık. O zamanda atalarımızı silmek büyük bir maharet olarak gözüküyordu oysa bu gün görüyoruz ki modern zamanlarda da modernleşmenin arenaya dönüştüğü, her tarafı sardığı gerek bir zihin durumu olarak gerekse bir yaşam biçimi olarak hepimiz etkilediği zamanlarda bile atalara yani tarih büyük bir önem taşıyor. Çünkü sizi oluşturan genetiği bilmezseniz geleceğinizi inşa etmek gibi bir imkânınız yok” diye konuştu.

BU ÇALIŞMA HEYECAN VERİCİ

Tarih ve ataların bilinmesi gerektiğini kaydeden Vali Kaban, “Bu anlamda geleceği inşa etmenin olamazsa olmazı hak eden tarihe dönüp nerede ne yaptık, neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık bunu da bilim adamlarımızın bize göstereceği tarzda o hatalara düşmeden o güzellikleri tekrara ihya ederek geleceği yaşanabilir kılmamız ancak mümkün gözüküyor. Aslında kimisi ‘Tarih takur tukur eder.’ dese de tarih tekerrür ediyor. Onun için tarih bilmek, atlarımızı bilmek zorundayız, onun için genetik köklerimize dönmek zorundayız. Bu anlamda biz eğer sağlıklı bir Malatya inşa edeceksek Malatya kendini daha güzel günlere ve geleceğe hazırlayacaksa bunun olmazsa olamazı tarihindeki bu büyük zatı bu büyük insanı artık efsanelerin, mitlerin ve mitleştiren sinemanın ötesinde gerçeğiyle tanımak zorunda. Bunu da bize tanıtacak olanlar ise bilim adamlarımız bu iş için örünü vermiş olan değerli uzmanlar. Bunun bir parçası olarak bu gün buradaki bu çalışma heyecan verici” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardın sempozyum ilk oturumu Mustafa Özçelik başkanlında gerçekleşti. Oturumda, Doç. Dr. Ahmet Güzel; Battal Gazi'nin Tarihi Ve Menkıbevi Şahsiyeti, Orhan Tuğrulca; Battalgazi Döneminde Malatya, Yrd. Doç. Dr. M Ali Kapar; Battal Gazinin Şii Kaynaklara İntikali, Arş. Tar. Yazar Resul Kepenceli Malatya’nın Fethi ve Anadolu'da İslam Kahramanları, Battalgazi ve Haşan Gazi konularını ele aldı.

MUTLU SARIGÜL