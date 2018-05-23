Tarih kokan Battalgazi'de Ramazan…

15 Temmuz Millet Meydanı’na kurulan iftar çadırında kurulan iftar çadırının en büyük destekçisi hayırsever vatandaşlar.

İlk iftarını iftar çadırında vatandaşlarla birlikte açan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayı boyunca sık sık iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet ediyor.

HER GÜN 3 BİN 500 KİŞİYE SICAK YEMEK

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, “Ramazan rahmet, bereket ayıdır. Paylaşımın, sevginin, muhabbetin doruğa eriştiği, sevginin muhabbetin temayüz ettiği bir aydır. İnsanların birbirleriyle yardımlaştığı, küskünlerin barıştığı bir aydır. Ramazan ayı bereketli bir ay olarak geçiyor. İçinde bulunduğumuz mekanda her gün 3 bin 500 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Her geçen gün de bu sayı artıyor. Ayrıca sıcak yemek olarak ta evlere gönderdiğimiz yemekler var. Şerbet çeşmesinden vatandaşlarımıza şerbet ikram ediliyor. Belediye Başkanı şehrin emini olunca, şehrin her tarafını görüp gözetme noktasında, takip etme noktasında, ilgilenme noktasında özel bir sorumluluğu var. Günlük olarak fakir fukaranın ihtiyaçlarını tespit noktasında, yerinde görme noktasında çalışıyoruz. Gerek kamuda çalıştığım görevlerde olsun, gerekse siyasi anlamdaki görevlerimizde hep insanı esas alan üzerimize sorumluluğun düştüğü bilinci içerisinde çalışmalara devam ettik ve bu çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.