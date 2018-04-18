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Tarih belli oldu: 24 Haziran 2018 Türkiye erken seçime gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik” dedi.

Tarih belli oldu: 24 Haziran 2018 Türkiye erken seçime gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik” dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:03
Tarih belli oldu: 24 Haziran 2018 Türkiye erken seçime gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM’de erken seçim çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 30 dakika süren kabulün ardından Erdoğan’ın düzenlediği basın toplantısına Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, “Sayın Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alış verişinde bulunmuştuk. Bugünkü görüşmemizde kendisi ile oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Sayın Bahçeli’nin dünkü TBMM’deki grup toplantısında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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