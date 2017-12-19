19 Aralık 2017 Salı

Tarçını doğru kullanıyor muyuz?

İçerdiği zengin vitamin ve besinlerle birçok hastalığın tedavisinde kullanılan tarçın, hem toz hem de kabuk halinde tüketiliyor. Tarçının faydaları ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi veren yetkili aktar Rahmi Kiğılı, "Tarçın faydalı fakat doğru kullanılması gerekir" dedi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:13
Tarçını doğru kullanıyor muyuz?

  Tarçının bilinen en önemli özelliğinin kan şekerini dengelemesi olduğunu söyleyen Rahmi Kiğılı, tarçının şeker hastaları için çok faydalı olduğunu ifade etti. Şeker hastalığına iyi gelmesi dışında tarçının gaz söktürücü ve bağırsak sorunlarını gidermede de fayda sağladığını belirten Kiğılı, tarçının, zihni açtığını, kolesterolü düşürdüğünü, sinirleri yatıştırdığını ve yemeklerde veya tatlılarda özellikle de sütlü tatlılarda kullanıldığında hoş bir aroma kattığını açıkladı.

TARÇIN-BAL-LİMON ÜÇLÜSÜ
  Tarçının bal ve limon ile de karıştırılıp, tüketildiğinde, soğuk havalarda çokça şikayet edilen boğaz yanmasına iyi geldiğini söyleyen Kiğılı, tarçın çay ve kahvenin günlük tüketiminde içine atılarak kullanılabileceğini de açıklamalarına ekledi.

Son zamanlarda zayıflamak isteyenlerin başvurduğu sınırsız ürünler bulunuyor. Zayıflamada en etkili ürünlerden birinin tarçın olduğunu ifade eden Kiğılı, "Taçının içerisinde bolca antioksidan var. Tarçın kilo vermede etkili fakat, yalnız başına kullanıldığında bir etkisi olmaz. Kan şekerini yani, insülin hormonunu dengeleyerek diyeti destekler" şeklinde konuştu.

Tarçının bütün bir yıl boyunca tüketilebileceğine değinen Kiğılı, "Tarçın kurutulabilip, uzun süre muhafaza edilebilir" dedi.


SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahTarçının Faydaları

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