Bir otelde gerçekleşen kahvaltı etkinliğinde konuşan İl Başkanı Enver Kiraz, tüm gazeteciler ve basın temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Basının toplumun eli, kulağı ve gözü olduğunu ifade eden Kiraz, “Toplumun objektif haber alabilmesi, toplumun objektif şekilde meydana gelen olaylardan bilinçlenmesi noktasında özgür, tarafsız, bağımsız basına her zaman çok önemli ihtiyaç var. Tabi demokrasinin en önemli kurumlarından birisi siyasi partiler, bir diğeri de elbette basın kurumlarıdır. Basın ne kadar özgürse, demokrasimiz daha o kadar gelişmiş bir vaziyette oluyor. Ama geçmiş tarihimize baktığımızda da aslında demokrasinin sekteye uğradığı her dönemde, siyasetçilerin ödediği bedeller gibi basın kurumu, gazetecilerimizde önemli tarihsel süreçler içerisinde bedeller ödemiştir. Kalemi kırılan, demokrasi yolunda bedel ödemiş bütün gazetecilerimizi de bu vesileyle anıyoruz" sözlerini kaydetti.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Kemal Deniz ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Bir gazetecinin kalemini rahat oynatabilmesi için önce rahat, huzurlu bir ekonomik seviyede olması gerekir. Biz ileriye doğru umudumuzu taşıyoruz” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ