Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı yatırımları gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun yağış olduğu dönemlerde mahallelerde oluşan su taşkınlarının önüne geçebilmek için yağmur suyu drenaj çalışmaları yaptıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Kuruluşumuzdan beri şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmu rsuyu altyapısını garanti almayı hedefleyerek projeler hazırlayıp bir bir hayata geçiriyoruz. Kış aylarının gelmesiyle yağmur sularını tahliye etmek ve oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçmek için yağmursuyu drenaj çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Sokak’ta 800’lük korige borular kullanarak 1,2 kilometrelik yağmursuyu drenaj çalışması gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE SAĞLAM GELECEK!

Özdemir, mahallenin altyapısını sağlamlaştırarak gelecek nesillere sağlam gelecek bırakmayı hedeflediklerini, şehrin modern bir alt yapıya kavuşması ve yağmursuyu ağını genişletmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Malatya’nın tamamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini de açıklamalarına ekleyen Özdemir, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

HABER MERKEZİ