TAM BİTTİ DERKEN KERNEK YENİDEN…

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Mart Ayı 2. Olağan Toplantısında, Halk Kütüphanesi’nin ve Kernek Camisi’nin yıkılacağı, yerine de ibadet ve yeşil alan düzenlemesi yapılacağı konusu oy birliği ile kabul edilmişti. Kamuoyu tarafından olumlu ve olumsuz eleştiriler alan bu kararın üzerinden aylar geçti ve atıl durumda bulunan Halk Kütüphanesi yıkıldı.

KONU YILAN HİKAYESİNE DÖNMÜŞTÜ

Çok uzun bir süredir kullanımda olmayan Halk Kütüphanesi’nin akıbeti merakla bekleniyordu. Önce restore edileceği belirtildi ve tadilata alındı; binlerce lira para harcandı. Sonra konu yılan hikayesine döndü. Kamuoyunun gündemini bir dönem çok meşgul eden kütüphanenin akıbetinin ne olacağı ise Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Mart Ayı 2. Olağan Toplantısında belli oldu. Halk Kütüphanesi’nin ve Kernek Camii’nin yıkılacağı, yerine de ibadet ve yeşil alan düzenlemesi yapılacağı bildirildi. Bu anlamda verilen kararın üzerinden 1 yıldan uzun süre geçti ve o kütüphane sonunda yıkıldı. Bu durum, akıllara bunca ay boşa giden zamanı ve harcanan paraları getirdi.

1979 YILINDAN BU YANA…

Edinilen bilgiye göre, mevcut kütüphanenin yeri Kernek meydanı alanına dâhil edilecek. Yeni kütüphane ise Büyükşehir Belediyesi ile Sanat Merkezi arasında kalan alana yapılacak. 1979 yılından bu yana Malatya’da eğitime büyük katkılar veren İl Halk Kütüphanesi, bu amaçlarla yıkılmış oldu… Öte yandan yıkılacağı belirtilen Kernek Camii’nin vehameti ile ilgili ise net bir bilgi elde edilemedi.

PROTOKOL KAPSAMINDA…

Malatya İl Halk Kütüphanesi’nin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bazı açıklamalarda bulundu. Mevcut kütüphane yerinin Kernek meydanına katılacağını belirten Polat, “Yapmış olduğumuz protokol kapsamında bugün mevcut İl Halk Kütüphanesi’nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Mevcut kütüphanemizin alanı Kernek meydanına ve Kernek Camii alanına katılacak. Burada daha büyük ve geniş bir alan oluşturularak Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Kernek meydanı Malatya için çok önemli meydanlardan birisi. Kernek hem kavram hem de anlam olarak bizim için büyük önem arz ediyor. Bu alanı da düzenleyip, halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ KÜTÜPHANENİN TEMELİNİ ATACAĞIZ

Mevcut kütüphanenin yıkımının ardından Valilik ile birlikte yeni kütüphanenin temelini atacaklarını da kaydeden Başkan Polat, “Yeni kütüphanemiz ile ilgili proje çalışmalarımızı tamamlama aşamasına getirdik. Kütüphanemizin yapımı ile ilgili aşamaları da hemşerilerimizle paylaşacağız” dedi.

Bilindiği gibi yeni yapılacak olan kütüphanenin yeri ile ilgili kamuoyunda eleştiriler yapılıyor.

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