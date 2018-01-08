Memur-Sen’in kurucusu Şanlıurfalı Şair ve Yazar Mehmet Akif İnan Malatya’da anıldı. Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği tarafında bir otelde düzenlenen anma programına Büro-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl, Memur-Sen Malatya Şubesi Başkan Vekili Ahmet Yıldızhan, Memur-Sen’e bağlı sendikaların Malatya temsilcileri, İcra Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Komisyonları temsilcileri katıldı.

Merhum M. Akif İnan için okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Başkan Vekili, Ahmet Yıldızhan merhum İnan’ın sendikaya olan hizmetlerini anlattı.

Sendikacılık iradesini “Milli Eğitim Bakanı olmaktansa en büyük sendikanın genel başkanı olmayı tercih ederim” ifadeleriyle ortaya koyan Mehmet Akif İnan'ın bugün ölümünün 18. yılı olduğunu kaydeden Yıldızhan, 1940 yılında Urfa'da dünyaya gelen, 'Yaslasam gövdemi karlı dağlara, Sonsuz bir uykuya kavuşsam bir gün' diyerek, 6 Ocak 2000’de sonsuzluğun sahibine kavuşan çağın soylusunun attığı tohumların bugün ormana dönüştüğünü söyledi.

MAĞDURLARIN IŞIĞI OLDU

Bu mirasın bütün mazlumların ışığı olduğunu belirten Yıldızhan, şunları kaydetti:

“Bıraktığı miras ise bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu. Ülkemizde insanlar 'öz yurdunda garip, öz vatanında parya' olmasın, Filistin ve Doğu Türkistan unutulmasın istedi. Çocuklar Somali'de sefaletin koynunda uyutulmasın, iç savaşın pençesindeki Suriyeli kardeşlerimizin, gayr-i meşru bir zulme maruz kalan Mısırlı, Çeçenistanlı kardeşlerimizin ve dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki mağdur kardeşlerimizin feryadı karşılıksız kalmasın istedi. İnsanlık Myanmar'da kurutulmasın diye insanlığın ortak vicdanını temsil etmenin sorumluluğuyla ilk hareketi başlatan Merhamet-Sen'i emanet ederek aramızdan ayrılan uygarlık savaşçısı tam bir eylem adamıydı. Geniş bir telefon rehberi bırakıp, 'Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri' diye vefayı öğütleyerek göçen uygarlık savaşçısının her ölüm yıldönümünde bir araya gelen dostları ve mirasını büyütenler, minnettarlıklarını ifade ederken, aynı zamanda mücadeleyi zirveden yeni ufuklara taşımanın da adımlarını atmakladırlar.”

EN ÖRGÜTLÜ KONFEDERASYON OLDU

Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olduğunu ifade eden Yıldızhan, “Mehmet Akif İnan'ın en önemli eseri olan Eğitim-Bir-Sen'in bugün 430 bin üyesiyle genel yetkili sendikadır. Kurucu Genel Başkanlığını yaptığı Memur-Sen 1 milyonu aşan üyesiyle, 11 hizmet kolunun 11 'inde de genel yetkili olmakla kalmamış, kamu çalışanlarının en büyük konfederasyonu, Türkiye'nin en örgütlü ve en dinamik sivil toplum kuruluşu olmuştur. Adı okullara, kültür salonlarına, yerleşim yerlerine verilen Mehmet Akif İnan, çağı kurtarmanın mücadelesini yaşam tarzı haline getirmişti. Memur-Sen ailesi olarak, Bangladeş'te yaptırdığımız ve Arakanlı yetimlerin muhafaza edilerek yetiştirileceği 200 öğrencilik okul, mescit ve yatakhanenin bulunduğu Mehmet Akif İnan Külliyesi, 05 Ocak tarihinde Ankara'da açılışı yapılan Mehmet Akif İnan Vakfı ile amel defterinin açık tutulmasına katkıda bulunacağımız Akif İnan’ın bize miras bıraktığı eseri büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZLEMLE ANIYORUZ

Yıldızhan, “Kökü ezele, dalları ebede uzanan bir misyonu bizlere miras bırakan, 'benim misyonum adam yetiştirmektir' diyen ve 'Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan' dizeleriyle kutsal davamıza ebedi bir anlam katan merhum üstat Kudüs Şairi Akif İnan'ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” dedi.

Büro-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl’ün selamlama konuşmasının ardından program ikram edilen yemeğin ardından sona erdi.



















MUTLU SARIGÜL