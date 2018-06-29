Taleplerini yinelediler

24 Haziran seçimlerinden sonra 28 Şubat tutukluları için yeniden yargılanma isteği de gündeme geldi. Dün dernek binalarında yaptıkları basın açıklamasıyla tutukluların serbest bırakılarak Kurban Bayramı’nı aileleriyle geçirmelerini isteyen MZALUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Anıl, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye siyasi tarihi açısından yeni bir döneme girildiğini belirten Anıl, eski dönemin en önemli sorun alanlarından birisi olan ve etkisi birçok açıdan halen devam eden yargı sorunu ve sorundan kaynaklanan mağduriyetleri dile getirmenin olmazsa olmaz sorunlarından birisi olduğunu ifade etti.

20 YILI AŞKINDIR CEZAEVLERİNDELER

28 Şubat mahpuslarının aileleri için darbenin hala devam ettiğini belirten Anıl, “Kişilere karşı İşlenen adli suçların af bağlamında tekrar gündeme getirildiği bu günlerde, 28 Şubat'ın brifingli yargısının ve bu yargının tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının hukuksuz kararları ile devlete karşı suç işlediği iddiası ile 20 yılı aşkın sürelerdir cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpuslarını gündem etmemek olmazdı. Üzerinden geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat'ın çaldığı hayatların hesabının sorulmamış olduğunu, 20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600'e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri için darbenin devam ettiğini unutturmak olmazdı” şeklinde konuştu.

BERAAT ETMESİ GEREKİRKEN…

28 Şubat mahpusları için burada bulunduklarını söyleyen Anıl, “Beraat etmesi gerekirken bir torba dosyaya dahil edilen; en ağır yorumda bile ‘adli nitelikli süreli hapis’ cezası alması gerekirken ‘siyasi nitelikli müebbet hapis’ cezası verilen; oynanmış dijital kayıtlarla cezalandırılan; avukatsız ve işkenceli sorgulamalarda imzalatılan sahte ifade tutanaklarına dayanılarak gençlikleri ellerinden alınan; toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da işyerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpuslarına özgürlük talebiyle bir kez daha buradayız. Cumhurbaşkanı'nın defalarca dillendirdiği, TBMM'de de defalarca gündeme gelen bu hukuksuzluğun yeni dönemde ertelenmeden ilk iş olarak çözülmesini ve 28 Şubat mahpuslarının Kurban Bayramını aileleriyle birlikte geçirmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

İŞTE TALEPLER

“Kendilerini tutuklayanlar tutuklu hale geldiği halde af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu İnsanların ve bu İnsanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta Yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir” diyen ve MAZLUMDER olarak taleplerini dile getiren Anıl, şunları kaydetti:

“Brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa atarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”

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