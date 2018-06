“Taleplerimiz dikkate alınıyor”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi dün gerçekleştirildi. Evlerinden, işlerinden ve bulundukları yerlerden alınarak oy kullandırılan başta engelliler olmak üzere birçok yaşlı vatandaş, bu hizmetten memnun. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Naile Altuntaş önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti’yi engelliler destekliyorsa 2002’den sonra engellilere yapılan çalışmalardan kaynaklandığını dile getiren Altuntaş, bu çalışmaları hiçbir zaman unutmadıklarını ifade etti.

OKULLARDA SIKINTILAR YAŞIYORDUK

“Yapılan çalışmalarla birlikte biz hayata bağlandık diyebiliriz” diyen Altuntaş, “İnsanların bizlere olan bakışları, yardımları her zaman değişti. Biraz daha güven kazandık. Biz engelliler biraz daha söz sahibi olduk. Ve bunun için şu an AK Parti Teşkilatında görev yapıyorum. Buna dayanarak taraflı konuşuyor olabilirim. Bizlere ayrıcalıklar tanındı. Ve bu ayrıcalıklı davranışlar tamamen engellilerin talepleri doğrultusunda gerçekleşti. Evlerden taşınıp oy kullanmaya götürülmemiz mecburiydi, çünkü bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorduk. Okullarda sıkıntılar yaşıyorduk. Ve şu an hiçbir okulumuzda sıkıntı yok. Herkes rahatlıkla okullara girip oylarını kullanabiliyor. Yeter ki belli bir zaman diliminde haberdar edilebilsin. Haber verilmemişse bile zaten okullarımız seçmenlerimiz için hazır. Bunun için çok ciddi talimatlar alınıyor. Ve biz bunları Malatya’da çok ciddi anlamda uygulamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İYİLEŞTİRMELER ÇOK GÜZEL OLACAK

Taleplerinin gerçekleştirildiğini belirten Altuntaş, “AK Parti’nin verdiği sözler ve buna yönelik yaptığı iyileştirmeler çok güzel olacak. Ben kesinlikle kanunda çok fazla bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ancak iyileştirmeler ve denetlemeler olması gerektiğine inanıyorum. Ve zaten bizim dile getirdiğimiz de budur. Genetik hastalıklarla ilgili çalışmaların hızlandırılması ve bunlar için maddi bütçelerin ayrılmasında adımlar ve Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya geldiğinde bu yönde de bir talepte bulundum. İnanıyorum ki bundan sonra da çalışmalar yapılacak. Eksikliklerin taleplerini dile getiriyoruz ve dile getirdiğimiz talepler de dikkate alınıyor” şeklinde konuştu.