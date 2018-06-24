Taksi durakları yenilenecek

Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet İnce, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve TESK Başkan Vekili Fevzi Apaydın, TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak, MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaf odası başkanları ve şoför esnafı katıldı.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Biz hep istikrardan yanayız, hep istikrardan yana olduk. Hükümete sonuna kadar destek verdik, yine destek vereceğiz” diyerek, şoför esnaflarının plaka tahsisi, garajlara giriş ve çıkışlardaki ücret uygulaması, taksi durakları ve minibüs durakları yenileme uygulaması, Galericiler Sitesi’ndeki asfalt sorunu ve Kamyoncular Garajı’nda artezyen kuyusu açılması konusundaki sorun ve talepleri dile getirdi.

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLAR VAR

Keskin, sorunların kısa sürede çözümleneceğine inandığını belirterek, diğer sektörlerdeki esnaf ve sanatkarların da Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından çözülmesi gereken sorunları bulunduğunu belirterek, tabela vergisi, içme suyu faturalarına yansıtılan ücretler gibi sorunları da dile getirerek, bu sorunlarında çözüm bulacağına inandığını kaydetti.

Keskin, “Artık şunu istiyoruz, şoför esnafı artık belediyelerden dert yanmayacak. Sadece şoför esnafımız değil, tüm esnaflarımız belediyelere gittiğinde kapılar açılacak ve sorunlar çözülecek, biz bunu istiyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkar kesiminin sorunlarına her zaman sahip çıktıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan esnaf dostudur, baş ustadır. Bunu samimi olarak söylüyorum” dedi.

“MÜJDE OLARAK VERİYORUM”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, esnaf ve sanatkarların yaşamış olduğu sorunlara her zaman çözüm odaklı olarak yaklaşacaklarını ifade ederek, “Şunu net olarak ifade edeyim, bugün yarından iyi olacak, yarın da bugünden iyi olacak. Hep daha iyiye, daha güzele gideceğiz. El ele vererek, omuz omuza vererek, hep daha ileriye gideceğiz. Müjde olarak veriyorum; şehir merkezinde başlamak üzere, mahallelere ve ilçelere de devam ederek, bütün taksici kardeşlerimizin taksi duraklarını yapacağız. Bütün taksi duraklarını en iyi şekilde yapıp size teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

MESOB Başkanı Keskin, Malatya’daki bütün esnaf ve sanatkarların talep ve sorunları ile ilgili olarak hazırlanan dosyayı da Büyükşehir belediye Başkanı Polat’a verdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, TESK olarak sorun ve talepleri her zaman takip ettiklerini ve çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu memlekette huzur olmadığı sürece, güven olmadığı sürece, bu memlekette birlik beraberliğin idamesi olmadığı sürece araban olsa ne olur, durağın olsa ne olur, apartmanın olsa ne olur?” diye konuştu.

İstişare toplantısında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve TESK Başkan Vekili Fevzi Apaydın, TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak’da birer selamlama konuşması yaptılar.

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