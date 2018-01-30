 Takıma tatlı ikramında bulundu 

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’u Nurettin Soykan Tesisleri’nde ziyaret eden Edremit Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Önder, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Önder, burada yaptığı açıklamada takımın aldığı sonuçlarla gurur duyduklarını, teknik heyet ve futbolculara da güvendiklerini söyledi.



“Her zaman takımımızın yanındayız”

Teknik heyet ve futbolcuları son haftalardaki başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Önder, “Takımımızı aldığı başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyoruz. Gerçekten kendileriyle gurur duyuyoruz. Malatyaspor bizim ortak paydamız. Edremit Malatyalılar Derneği olarak her zaman takımımızın yanındayız. Erol hocam sizin Malatya için bir şans olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gelecekte daha başarılı sonuçlara imza atacağını düşünüyoruz” dedi.



“İnşallah bu gidişatımıza devam ederiz”

Teknik Direktör Erol Bulut ise ziyaretten dolayı Edremit Malatyalılar Derneği'ne teşekkür ederek, “Bu nazik ziyaretiniz için size teşekkür ediyorum. Bizler de Malatya için ortaya güzel şeyler çıkarma çabasındayız. Eğer sizleri memnun edebiliyorsak ne mutlu bizlere. İnşallah bu gidişatımıza devam ederiz” diye konuştu.busabahmalatya.com

