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Tahtalı Hamam Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından 2 ay önce hizmete sunulan Tahtalı Hamam Müzesi, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Müzeyi açıldığı günden bugüne yaklaşık 16 bin kişi ziyaret etti. 

Tahtalı Hamam Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından 2 ay önce hizmete sunulan Tahtalı Hamam Müzesi, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Müzeyi açıldığı günden bugüne yaklaşık 16 bin kişi ziyaret etti. 

22 Mayıs 2018 Salı 17:37
Tahtalı Hamam Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucu restore edilerek hamam müzesi olarak Mart ayında hizmete sunulan Tahtalı Hamam Müzesi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Türk Hamam kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla restore edilerek hamam müzesine dönüştürülen Tahtalı Hamam’da, Türk hamam kültürünü yansıtacak bütün objeler yer alıyor. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’ın katılımı ile açılışı gerçekleştirilen Tahtalı Hamam Müzesi’ni açıldığı günden bu güne yaklaşık 16 bin kişi ziyaret etti. 

Tahtalı Hamam Müzesi’ni ziyarete gelen Battalgazi Polat, “Hamam, yeniden bana tarihi yaşattı. Malatya'nın eski hamamlarına gitmişliğim var. Belediye Hamamı şimdiki adı çarşı hamamı, yıldız hamamı, işçiler kahvesinin oradaki hamama gidiyorduk. Çocukken tabi annelerimizle giderdik. Dellekler vardı, kadınlara kızıyordu, büyük çocukları yanında getirdikleri zaman. Dolmalar, köfteler yapılırdı, hamamda yenilirdi. Çocuktuk annelerimizle giderdik. Benim çocukluğumun güzel bir kültürüydü. Battalgazi Belediye başkanımızdan Allah razı olsun çok güzel yaptı burayı. Herkes geziyor ve beğeniyor. Bizlere eski tarihimizi yaşattı. Ben de Battalgaziliyim ismimde Battalgazi” şeklinde konuştu. 

Müzeyi gezen vatandaşlardan Selahattin Peker de, “Hamamı ilk olarak gezdik. Burada bir taziye vardı, o vesile ile hamamı görelim dedik. Güzel olmuş emeği geçenlere teşekkür ederiz. Eski hali yıkık, dökük çok harabeydi. Başkanımız bu işlere çok önem veriyor. Tarihi eserleri ayağa kaldırıyor. Battalgazi'de Şifa Hamam var orayada giderdik zamanında. Artık hamamlara giden o kadar kalmadı. Önceleri gidiyorlardı, şimdi herkesin evinde hamam var. Burada eski dönemlerimizi, anılarımızı hatırladık. Bizlerde yemek götürürdük yanımızda, ama ekseri bayanlar kısır yapar ve köfte gibi yemekler hazırlayıp götürürlerdi” diyerek, Tahtalı Hamam Müzesi ile hamam kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Tahtalı Hamam Müzesi’ni çok beğendiğini belirten Recep Köme ise, “Küçükken hiç gelmedim buraya. Ailece tabi gitmiştim başka hamama, Eskimalatya'daki hamama. Oradaki ortamda aynı bu şekildi. Her şeyi yapıp götürürlerdi, eğlenirlerdi. Buranın eski şekli tabi iyi değildi, yeni şekli daha iyi. Bu hale gelmiş, memlekete hizmet kazandırılmış, ne mutlu Selahattin Gürkan'a” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaBattalgaziTahtalı Hamam MüzesiZiyaret
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