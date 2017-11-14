14 Kasım 2017 Salı

Tahtalı Hamam, kültür merkezi oluyor

Battalgazi Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra aslına uygun restorasyonu yapılan Tahtalı Hamam Malatya’ya kazandırılıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tahtalı Hamam’ın ‘Hamam Müzesi ve Kültür Merkezi’ olarak hizmete sunulacağını söyledi.

14 Kasım 2017 Salı 13:07
Tahtalı Hamam, kültür merkezi oluyor

  Battalgazi ilçesinde bir tarihi eser daha ayağa kaldırılıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından ilk olarak kamulaştırılan ve ardından da restorasyon süreci başlayan Tahtalı Hamam’ın restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmaları bitme aşamasında olan Tahtalı Hamam’da incelemelerde bulundu.

İLKBAHARDA MALATYA’YA KAZANDIRILICAK
  Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Tahtalı Hamam’ın ‘Hamam Müzesi ve Kültür Merkezi’ olarak hizmete sunulacağını belirterek, “Tahtalı Hamamı Malatya’nın en eski hamamlarından bir tanesi. 1800’lü yılların sonlarına doğru yapılmış, epey bir süre Malatyalının temizliği boyutunda hizmet vermiş bir mekan. Daha sonra kendi haline terk edilmiş. Terk edilmekle birlikte duvarları yıkılmış, işlevsel anlamda yapılacak hiçbir şeyi kalmamış, kendi haline terk edilmiş ve son süreç içinde de artık yıkılmaya mahkum olmuş bir yapı durumundayken, biz göreve geldikten hemen sonra buranın kamulaştırılması ile ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Buranın varislerinin çok olması hasebiyle belirli bir zaman aldı. Kamulaştırma gerçekleştirme yapıldıktan sonra restorasyon süreci ve röleveleri çıkarılarak ilgili kurullardan geçirildikten sonra ihalesi yapılarak bu hamamın eski mimarisine uygun bir şekilde ihalesi yapıldı. Şu anda son aşamaya gelinmiş. Göründüğü gibi artık teslim aşamasına gelmiş. Birkaç rötuştan sonra ihale ile ilgili müellif firma teslimini gerçekleştirecek. Biz de burayı bir hamam müzesi şeklinde konumlandırarak değerlendirilmesi noktasındaki ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Buranın bir hamam müzesi ve kültür merkezi olarak işlev görmesi noktasında gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktalar. İnşallah bahar ile birlikte Malatya’ya Tahtalı Minare Hamamını kazandırmış olacağız. Bu süreç içinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tarihi mekanın Malatya halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTahtalı Hamam

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017