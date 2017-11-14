Battalgazi ilçesinde bir tarihi eser daha ayağa kaldırılıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından ilk olarak kamulaştırılan ve ardından da restorasyon süreci başlayan Tahtalı Hamam’ın restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmaları bitme aşamasında olan Tahtalı Hamam’da incelemelerde bulundu.

İLKBAHARDA MALATYA’YA KAZANDIRILICAK

Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Tahtalı Hamam’ın ‘Hamam Müzesi ve Kültür Merkezi’ olarak hizmete sunulacağını belirterek, “Tahtalı Hamamı Malatya’nın en eski hamamlarından bir tanesi. 1800’lü yılların sonlarına doğru yapılmış, epey bir süre Malatyalının temizliği boyutunda hizmet vermiş bir mekan. Daha sonra kendi haline terk edilmiş. Terk edilmekle birlikte duvarları yıkılmış, işlevsel anlamda yapılacak hiçbir şeyi kalmamış, kendi haline terk edilmiş ve son süreç içinde de artık yıkılmaya mahkum olmuş bir yapı durumundayken, biz göreve geldikten hemen sonra buranın kamulaştırılması ile ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Buranın varislerinin çok olması hasebiyle belirli bir zaman aldı. Kamulaştırma gerçekleştirme yapıldıktan sonra restorasyon süreci ve röleveleri çıkarılarak ilgili kurullardan geçirildikten sonra ihalesi yapılarak bu hamamın eski mimarisine uygun bir şekilde ihalesi yapıldı. Şu anda son aşamaya gelinmiş. Göründüğü gibi artık teslim aşamasına gelmiş. Birkaç rötuştan sonra ihale ile ilgili müellif firma teslimini gerçekleştirecek. Biz de burayı bir hamam müzesi şeklinde konumlandırarak değerlendirilmesi noktasındaki ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Buranın bir hamam müzesi ve kültür merkezi olarak işlev görmesi noktasında gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktalar. İnşallah bahar ile birlikte Malatya’ya Tahtalı Minare Hamamını kazandırmış olacağız. Bu süreç içinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tarihi mekanın Malatya halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ