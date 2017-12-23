Madde bağımlılarının mekanı haline gelen tarihi Tahtalı Hamam’ın restore edilmesinin ardından hamamın bulunduğu bölgedeki mahalle sakinleri huzur ve güvene kavuştu. Battalgazi Belediyesi tarafından hamam müzesi olarak hizmete sunulması planlanan tarihi Tahtalı Hamam’ın restore edilmesi dolayısıyla mahalle sakinleri Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Mahalle sakinlerinden Ömer Akkaya, “10 yıldır burada oturuyorum. Buralar çok şükür pırıl pırıl oldu. Bundan 3-5 yıl önce kimse buraya giremezdi. Pislik almış başını gidiyordu. Ancak yapılan çalışmalardan sonra görüyorsunuz her taraf tertemiz oldu. Battalgazi Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Yapılan çalışmalardan oldukça memnunuz” dedi.

Yıllardır Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde oturduğunu belirten Şaban Kaya isimli mahalle sakini de, “Yıllardır ben bu mahallede oturuyorum. Hamam çalışmalardan önce harabe durumdaydı. Madde bağımlılarının yuvası gibiydi. Mahalleli bundan çok huzursuz oluyordu. Çocuklarımızı dışarı tek başına çıkamıyordu. Ancak belediye başkanımız sağ olsun. Buraya el attı. Bu hamamı aslına uygun olarak tekrar düzenledi. Şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir sıkıntımız olduğunda belediyeyi aradığımızda sorunlarımız belediye başkanımızın verdiği talimatlar gereği anında yerine getiriliyor. Belediye başkanımıza bu duyarlılığından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Başkanımızın başarılarının devamını dilerim. Hamam müze şeklinde olursa çok daha güzel olur. Dışarıdan gelenler gelip burayı ziyaret ederler. Mahallemiz adına çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Karaman ise, “Bu mahallede oturuyoruz yıllardır. Bu hamamı restore eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir görünüme kavuştu. Burası eskiden harabe idi ancak yapılan çalışmalardan dolayı çok güzel oldu. Şu durumdan çok memnunuz. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

KÖTÜ GÖRÜNTÜLERE ŞAHİT OLDUK

15 yıldan beri Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde oturduğunu belirten Murat Karaman da, “15 yıldır bu mahallede oturuyorum. Hamamla ilgili yaptığı çalışmadan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ben başkanımıza dua ediyorum. Yapılan çalışmadan sonra bizler pislikten kurtulduk. Baliğcilerden, içkicilerden geçilmiyordu. Çok kötü görüntülere şahit olduk. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum çalışmalarında başarılar diliyorum. Buranın müze olması ise daha güzel olur” diye konuştu.

Tahtalı Hamam’ın restore edilmesinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Turan Akgün isimli mahalle sekini ise, “Bu mahallede oturuyorum. Hamamın bu hale getirilmesi çok güzel bir çalışma ile oldu. Bu çalışma ile burada daha önce olan pislikler ortadan kalktı. Akşam gün battıktan sonra madde bağımlıların mekanı olan bu hamam, yapılan çalışmalardan sonra pislikten temizlendi. Şu gördüğün sokak lambasının bile sigortaları sökülüyordu. Özellikle hamamın çevresindeki evler şimdi daha huzurlu. Rahat rahat balkona da çıkıyorlar. Bu büyük bir nimettir. Daha nice güzel hizmetleri bekliyoruz. Müze haline getirilmesi çok daha güzel olacaktır. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.

İHA