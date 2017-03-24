24 Mart 2017 Cuma

Tahkim Kurulu da 3 maç dedi!

Yeni Malatyaspor – Şanlıurfaspor maçında Osman Fırat’a 3 maç ceza gelmesi nedeniyle PFDK’yı Tahkim Kurulu’na şikayet eden Yeni Malatyaspor’a beklediği haber gelmedi. Tahkim verilen skandal cezayı izlenen görüntülere rağmen onayladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, bu tür kararların kendilerini daha da kamçıladığını söyledi.

24 Mart 2017 Cuma 11:38
Tahkim Kurulu da 3 maç dedi!

  Tahkim Kurulu Yeni Malatyaspor’un yaptığı itiraza şu şekilde yanıt verdi: “Yeni Malatya Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Osman Fırat hakkındaki PFDK'nın 16.03.2017 tarih ve E.2016-2017/811 - K.2016-2017/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir”

GÜNDÜZ: BU KARARLAR BİZİ YILDIRMAZ!
  Tahkim Kurulu’nun bu kararını eleştiren Yeni Malatyaspor Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Müsabakayı ve son dakika yaşanan pozisyonu 80 milyon izledi. Eğer birisi çıkıp Osman rakibine saldırmıştır derse biz bu cezayı kabul edeceğiz. Fakat maç içinde de görüntülerde de Osman’ın en ufak bir saldırısı yok. Tüm savunmamızı yapmamıza rağmen Tahkim bu kararı onayladı. Ama hiçbir güç ve aleyhimizde verilen karar bizi şampiyonluktan vazgeçiremeyecektir. Taraftarımız müsterih olsun” dedi.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya