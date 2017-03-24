Tahkim Kurulu Yeni Malatyaspor’un yaptığı itiraza şu şekilde yanıt verdi: “Yeni Malatya Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Osman Fırat hakkındaki PFDK'nın 16.03.2017 tarih ve E.2016-2017/811 - K.2016-2017/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 44. maddesinde düzenlenen "saldırı" niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT'nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir”

GÜNDÜZ: BU KARARLAR BİZİ YILDIRMAZ!

Tahkim Kurulu’nun bu kararını eleştiren Yeni Malatyaspor Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Müsabakayı ve son dakika yaşanan pozisyonu 80 milyon izledi. Eğer birisi çıkıp Osman rakibine saldırmıştır derse biz bu cezayı kabul edeceğiz. Fakat maç içinde de görüntülerde de Osman’ın en ufak bir saldırısı yok. Tüm savunmamızı yapmamıza rağmen Tahkim bu kararı onayladı. Ama hiçbir güç ve aleyhimizde verilen karar bizi şampiyonluktan vazgeçiremeyecektir. Taraftarımız müsterih olsun” dedi.

FATİH AVCI