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TAHIL TARLADA KALDI

Geçen yıla oranla daha kurak bir yıl geçiren Türkiye, değişen iklime de ayak uydurmaya çalışıyor. Malatya’da ise kurak bir yıl geçiriliyor ve bu yıl başta buğday olmak üzere birçok tahılın tarlalarda kaldığı iddia ediliyor. Çiftçinin araç yakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tarlaya giremediğini belirten ziraat odaları, en azından fiyatların düşmesini talep ediyor.

TAHIL TARLADA KALDI

Geçen yıla oranla daha kurak bir yıl geçiren Türkiye, değişen iklime de ayak uydurmaya çalışıyor. Malatya’da ise kurak bir yıl geçiriliyor ve bu yıl başta buğday olmak üzere birçok tahılın tarlalarda kaldığı iddia ediliyor. Çiftçinin araç yakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tarlaya giremediğini belirten ziraat odaları, en azından fiyatların düşmesini talep ediyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:03
TAHIL TARLADA KALDI

Bu yıl kuraklıktan dolayı Yazıhan ve Arguvan’ın birçok yerinde tahıl ürünlerinin biçilemediğini ileri süren ve kuraklıktan etkilenen ürünler için TARSİM’in hala bir açıklama yapmadığını dile getiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, çiftçilerin kuraklık sigortasından faydalanacağını düşündüklerini kaydetti. Yetkililere de seslenen Başkan Kılıç, “Mazot fiyatlarıyla hububat fiyatları birbirine uymuyor. Eğer bu fiyatlar böyle giderse çiftçilerimiz artık tarlalarını ekmeyecek” dedi.

Bu yıl kuraklık nedeniyle başta buğday olmak üzere birçok tahılın tarlalarda kaldığı iddia edildi. Özellikle kuraklıktan dolayı yetişemeyen buğday için biçerdöverlerin tarlalara giremediği söylentilerini değerlendiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Kılıç, Malatya’da birçok yerde buğday gibi tarım ürünlerinin biçilmediğini dile getirerek, özellikle Yazıhan bölgesinin bundan etkilendiğini söyledi.

ÇOĞU YERLERDE ÜRÜN BİÇİLEMEDİ

Bu yıl Recai Kutan Barajı’ndan sulama suyunun çok geç bırakıldığını ileri süren Başkan Kılıç, “Yazıhan ve Arguvan gibi ilçelerin çoğu yerlerinde tahıl ürünleri biçilmedi. Bu tarım ürünleri için su çok geç bırakıldı. Yazıhan bölgesindeki ekili alanlar için Recai Kutan Barajı’ndan sulama suyu erken bırakılmış olsaydı bu sorun olmazdı ama su çok geç bırakıldı. Kuraklıktan etkilenen ürünler için TARSİM hala bir açıklama yapmadı ama çiftçilerimizin kuraklık sigortasından faydalanacağını düşünüyoruz. Buğday rekoltesinin bu yıl çok düşük olacağını düşünüyoruz. Mazot fiyatlarıyla hububat fiyatları birbirine uymuyor. Eğer bu fiyatlar böyle giderse çiftçilerimiz artık tarlalarını ekmeyecek. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 12.08.2018 11:47
Anahtar Kelimeler:
IklimKurakTahıolTarlaMalatya Ziraat Odaları İl Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç
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