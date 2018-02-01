“TABİPLER BİRLİĞİ TÜRK KELİMESİNİ ÇIKARMALI”

Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Afrin harekatıyla ilgili yapılan açıklama nedeniyle Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi için gözaltına alınması kararını değerlendirdi. 11 gündür Suriye’nin Kuzeyinde Afrin operasyonunun yapıldığını hatırlatan Başkan Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin teröristlere ve terör odaklarına karşı bir operasyon yaptığını dile getiren Başkan Yıldırım, Bu operasyonu Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen olarak baştan beri desteklediklerini söyledi.

ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN

“Bu operasyonun amacı oradaki terör gruplarını, şer odaklarını bertaraf etmek” olduğunu açıklayan Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Daha önce oradan Türkiye’ye göçmüş olan veya başka ülkelere göçmek zorunda kalan Suriye vatandaşlarının tekrar Suriye’ye dönüşünü sağlamak. Yani güvenli bir alan sağlamak için operasyon yapılıyor. Mehmetçiğimize, güvenlik görevlilerimize başarılar diliyoruz, Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu konuda değişik atraksiyonlar değişik söylemler var. Bu operasyonu itibarsız hale getirmek için konuşanlar var. Siyasilerden başka kurumlardan sivil toplum örgütlerinden. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir milli mesele ve herkesin meselesi. İdeolojimiz, dünya görüşümüz, fikrimiz, fikri yapımız ne olursa olsun ülke meselesi konusunda kesinlikle bir ve beraber olmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu anlamda sendikamız hem sesli olarak hem sözlü olarak hem söylemle hem de eylemle bu konuyu gündemde tutmaya ve bu konunun arkasında olduğunu ifade etmeye hem fiili olarak hem de kavli olarak desteklemeye devam edecektir.”

HİÇBİR SÖZ SÖYLEMEDİLER

Türk Tabipler Birliği’ne karşı gerçekleştirilen operasyona da değinen Başkan Yıldırım, “Türk Tabipler Birliği bir açıklama yaptı. Operasyon durdurulsun diye. Ancak Türk tabipleri birliğinin yapmış olduğu bu çağrı kesinlikle samimi bir çağrı değil. Eğer Türk tabipler birliği samimi olsaydı Güneydoğu’daki çukurları, hendekleri eşenler oradaki insanlarımızı katledenler o süreçte de onları telin ederlerdi, hiçbir söz söylemediler. Ne zaman ki ülkemiz kendisine yönelik şiddeti tehdidi, tehlikeyi bertaraf etmeye başladı sanki terör odaklarını korur mahiyette bir açıklama yaptı. Bu başında Türk olan ve tabip olan insanlara kesinlikle yakışmıyor” diye konuştu.

YABANCI GİBİ DAVRANIYOR

Türk Tabipler Birliği’nin yaptığının yanlış olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, “Biz ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Tekrar söylüyorum, görüşümüz farklı olabilir, farklı bakabiliriz ama memleketimizin güvenliği söz konusuysa, memleketimizin birliği beraberliği söz konusuysa bu konuda kim yanlış yaparsa yapsın karşısındayız. Aslına bakarsanız Türk Tabipler Birliğinin başındaki Türk kelimesini çıkarması lazım. Çünkü sanki yabancı gibi davranıyor. Bu ülkenin yerli bir sivil toplum kuruluşu gibi davranmıyor. Bu anlamda da Türkiye’nin en büyük 16 sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yaptı. Bu konuda Tabipler Birliğinin kesinlikle yanlış yaptığını art niyetli davrandığını ifade ettiler. Tabipler Birliğinin yaptığına yüzde yüz karşıyız. Yanlış yapıyor” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com