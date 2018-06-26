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Taban puanları merak ediliyor

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da binlerce adayın katılım göstereceği ve 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şeklinde yapılacak YKS sınavı ile ilgili üniversitelerin taban puanlarını araştıran öğrenciler üniversitelerin bölüm taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar.

Taban puanları merak ediliyor

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da binlerce adayın katılım göstereceği ve 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şeklinde yapılacak YKS sınavı ile ilgili üniversitelerin taban puanlarını araştıran öğrenciler üniversitelerin bölüm taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyorlar.

26 Haziran 2018 Salı 10:33
Taban puanları merak ediliyor

Yeni sınav sistemi ile birlikte puan türleri 18 den 5 düşürüldü ve geçtiğimiz günlerde ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan hesaplamasıyla ilgili değişikliğe gitti.

2018 YKS PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

ÖSYM’nin yaptığı duyuruda, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mart ayında yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanlarının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu. Yani adaylar her iki testten de 0,5 ham puan almak zorundaydı. AYT’de de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla puan almış olmaları şartı vardı. 

İHA

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