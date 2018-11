Tabakta ağaç yetiştirme sanatını duydunuz mu?

İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Asım Orhan Barut Konferans Salonu’nda Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özmen tarafından uygulamalı “Bonsai Eğitimi Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Erdemoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özmen ve Yalova Bonsai Art eğitmenleri Hasan Şimşek, Osman Çalışkan katıldı.

Bu etkinliğin Türkiye’de ender çalışmalardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Özmen, “Ankara’da, İstanbul’da zaman zaman kulüpler buna benzer etkinlikler yapıyor. Ankara’nın doğusunda bu büyüklükte bir bonsai etkinliğini ilk defa yapıyoruz. Malatya’da 25 kişilik bir katılım sağladık ve 25 yeni bonsai gönüllüsü çıkmış oldu. Bonsai Türkiye’de yeni gelişim gösteren bir sanat dalıdır. Bu açıdan Türkiye’nin en iyi ustalarından ikisini burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şans oldu ve sanıyorum Türkiye’de yapılmış en kapsamlı Bonsai Sergisi’ni bugün Malatya’da gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.

“DOĞADAN ESİNLENİYORUZ”

Bonsai sanatının, bir nevi tabakta ağaç yetiştirme sanatı olduğuna değinen Bonsai Sanatı Eğitmeni Hasan Şimşek, “Bonsai kelimesinde ‘bon’ tabak, ‘Sai’ ağaç demek. Yaşlı ağaçların görselleriyle elde edebileceğimiz bir sanat dalı. İlk defa Çinliler ve Japonlar tarafından yapılmış. Şu an tüm dünyada yapılıyor. Ülkemizde de ilk yapanlardan birisi Hayrettin Karaca, Tema Vakfı’nın kurucusu. Yaklaşık 40-50 yıl kadar önce Türkiye’ye ilk defa girmiş ve internet sayesinde de şu an herkes bilgi edinebiliyor, ağaçları görebiliyor. Artık ülkemizde de bunun yapıldığını, kurslarının, sergilerinin yapıldığını görüyoruz. Odunsu her bitkiden yapılabilir. Fakat Akçaağaç, Ateş Dikeni, Ardıç, Çam, bu ağaçlar Bonsaisi en çok yapılan ağaçlardır. Yıllar geçtikçe de ağacın sanat değeri yükselir. Yaşayan bir materyalle yapıldığı için her yıl değişimler oluşur üzerinde, biz de o değişimleri şekillendiririz. Bonsai sevenler aslında doğayı seven insanlardır. Bonsai sanatı yaşlı ağaçları daha görsel bir hale getirmek ve yaşlı ağaçları insanların bulunduğu yerlere de taşımayı amaçlıyor. Çünkü doğadan esinleniyoruz, yaptığımız her şeyin kuralını doğadan alıyoruz” sözlerine yer verdi.