MASKİ Genel Müdürlüğü ve MAFSAD tarafından fotoğraf yarışması düzenleniyor. Yarışmanın başvuruları 4 Ocak 2018 tarihinde başladı. 28 Mayıs 2018 tarihinde başvuruların sonlanacağı yarışmanın sonuçları 3 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD)ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ortaklığıyla “Su ve Malatya” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

GÖRSEL GÜCÜ YÜKSEK FOTOĞRAFLAR

Yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Fotoğraf yarışmamız Malatya’daki doğal ve yapay su kaynaklarının; doğa, mimari, insan, üretim, sağlık, inanç ve ibadet biçimleriyle olan ilişkisini fotoğraflamak amacıyla düzenlenmiştir. Yarışmadaki fotoğrafların Malatya’da çekilmiş olması gerekmektedir. Suyun, doğa, insan ve diğer canlıların hayatındaki önemini konu edinmiş görsel gücü yüksek fotoğraflar önemsenmektedir. ‘Su ve Malatya’ konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması, sayısal (dijital) kategoride, renkli ve siyah-beyaz olmak üzere tek bölümlüdür. Su ve Malatya’yı en iyi ben anlatırım diyen tüm fotoğrafçılarımızı yarışmamıza davet ediyoruz” denildi.

Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak ve Malatya’nın fotoğraf arşivini zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 4 Ocak 2018 tarihinde başladı. 28 Mayıs 2018 tarihinde başvuruların sonlanacağı yarışmanın sonuçları 3 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyen kişiler http://tfsfonayliyarismalar.org/adresinden başvuru şartlarını öğrenebilir ve başvuru yapabilirler.











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