Son zamanlarda yağan yağmurun etkisiyle çiftçiler biraz rahatlasa da, korkular tam geçmedi. Bu yılki yağışların devam etmesi halinde çiftçilerin daha da rahatlayacağını ifade eden Malatya Ziraat Odaları İl Koordinatörü Yunus Kılıç, Boztepe Barajıyla alakalı önemli iddialarda bulunarak BUSABAH’a konuştu.

Malatya’da şimdiye kadar çok güzel yağış aldığını belirten Kılıç, yağışlardan dolayı susuz arazilerdeki ekinlerin canlanmaya başladığını söyledi.

EKİNLERİMİZDE SIKINTI OLMAYACAK

Yağışlardan dolayı ekinlerde bir sıkıntı olmayacağını dile getiren Kılıç, don olayından sonra hasar gören kayısıları yaş olarak satacaklarını belirtti. Kılıç, “İnşallah ekinler önümüzdeki ayda bir yağmur daha alırsa sıkıntı olmayacak. Ancak kayısıya don bayağı bir hasar verdi. Ayrıca kayısıya bölge bölge dolu da hasar verdi. Kayısımız bu yıl ürün olarak çok güzeldi. Ama dolu hasarı ve bazı çukur yerlerdeki kayısıları don vurması nedeniyle kayısı rekoltesi düştü ve şu anda yüzde 50’lerde. Dolu nedeniyle hasar alan bölgelerdeki kayısılarımızı meşrubat fabrikalarına yaş olarak satmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde kayısımızı yaş olarak satarsak piyasamız rahatlayacak” şeklinde konuştu.

BARAJIMIZDA KAÇAK VAR

Son yıllarda yapım aşması hızlanan Boztepe Barajı’nda kaçağın bulunduğunu ileri süren Kılıç, “Boztepe Barajı yaklaşık 25 yıldır devam ediyor ve Mesut Yılmaz’ın başbakanlığı döneminde temelleri atılmıştı. Ama öyle bırakılmıştı. Son yıllarda yapımı hızlandı. Bu yıl suyun bağlanacağı söyleniyor. Fakat barajda Devlet Su İşleri’nin biraz ihmali var. Şu anda barajımızda kaçak var. Saniyede 60 litre su kaçak olarak gidiyor. Kaçağı bir türlü durduramadılar. Sondaj çalışması yapıyorlar. Eğer kaçak olan suyu durdururlarsa inşallah sulamaya geçeriz” diye konuştu.

MEDİK BARAJI’NDA DA BU SORUNU YAŞAMIŞTIK

Öte yandan Boztepe Barajı üzerinde siyasi oyunların olduğunu iddia eden Kılıç, iddiasını şöyle dile getirdi:

“Barajımız üzerinde siyasi baskılar var. Örneğin AK Parti Milletvekili Nurettin Yaşar’ın ‘suyu Arguvan’a da götüreceğim’ demesi ve bunun üzerinde fizibilite çalışmalarının yapılması bizi endişelendiriyor ve üzüyor. Daha önce Medik Barajı’nda biz bu sorunu yaşamıştık. Medik Barajı Yazıhan Ovası için yapılırken Şahnahan’a, Hasırıcılar’a, Malatya’nın büyük bir bölümüne kaydırıldı. Daha sonra biz sıkıntı çekmeye başladık. Yazıhan Ovası için de 120 bin dekar arazi sulanacak denildi, fakat siyasi oyunlarla ovadaki sulanacak arazilerin bir kısmı iptal edilerek su başka yerlere çekildi. Bu durum da bizi üzdü. Siyasiler kendi köyüne kadar suyu götürmeye çalışıyor. Vatandaş olarak 30 yıldır biz bu suyu bekliyoruz. Yazıhan Ovası için düşünülen ve getirilen suyun Yazıhan Ovası’na bırakılmasını istiyoruz. Su sıkıntısı çelip de daha sonra sorunlar ve olaylar yaşayacağımıza şimdiden herkesin bu proje üzerinden elini çekmesi gerekiyor. Bu çiftçi için yapılan bir projeyse siyasilerin bu projeden elini çekmesini ve eski projenin tekrar devam etmesini istiyoruz.”









MUTLU SARIGÜL