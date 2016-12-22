Yeşiltepe, Dilek mahallerinin ardından Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’da da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşıyor. BUSABAH gazetesine ulaşan vatandaşlar su sıkıntısı nedeniyle hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

MASKİ’NİN SORUMSUZLUĞU

Mehmet Taner isimli vatandaş, “MASKİ kuruldu kurulalı sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ne muhatap var, ne de derdimizi anlatacak biri var. Yazın su sıkıntısı var dediler anladık. Kışın da su sıkıntısı olur mu diye aradığımızda bizimle dalga geçer gibi ‘vatandaş suları donmasın diye sabaha kadar açık bırakıyor, o yüzden su veremiyoruz’ diye açıklamada bulundular. MASKİ’nin sorumsuzluğunu biz neden ödeyelim. Bırakın banyo ihtiyacımızı, içecek suyumuz bile kimi zaman yok. Nasıl bir anlayış anlamadık gitti. İlçe belediyemiz Battalgazi’ye bildirdik onlar da bizimle alakalı değil deyip topu taca atıyorlar. Selahattin Başkan bizi MASKİ’ye mahkum etmiş” dedi.

MASKİ YATIRIM YAPIYOR AMA…

Hasan Demir isimli vatandaş ise yapılan yatırımlar ile Malatya’nın şaha kalkması gerektiğini ancak sonuçlara bakıldığında ise mahrumiyetin oluştuğunu söyledi. MASKİ’nin sitesinde yapılan yatırımların sonuç kısımlarının vatandaşını ilgilendirdiğini belirten Demir, “Sudan dolayı şikayet edeceğim MASKİ’nin sitesine girdiğimde şaşırdım. Devasa işler yapmışlar, sitede öyle yazıyor. Sürekli yatırım, yenileme… Ancak bu yapılan yatırımların neresinde vatandaş var diye merak ettim. Battalgazi ilçesinde su sıkıntısı hat safhada ancak ne zaman arasak sudan sebepler ile bizi geçiştiriyorlar. Yok kaçak varmış; varsa bunun tespitini yapıp cezalandırmanız gerekiyor. Bizim suyumuz kaçak değil, nasıl olacak. Kaçak su kullanalar ile parasını gününde ödeyen insanlar neden cezalandırılıyor. 2 yıldan beri aynı gerekçe ile burada yaşayan insanlar mağdur ediliyor. Kime gittiysek tamam dediler ama yıllardır aynı masalı dinliyoruz. Battalgazi Belediyesi de aynı yolda devam ediyor. Ne yapacağımız şaşırdık. MASKİ Genel Müdürü gelsin birde hizmetlerinin dönüşünü bizden dinlesin. Nasıl insanları mağdur ettiklerini anlatalım” diye konuştu.

“NÜFUSUMUZ ARTTI MI?”

Büyükşehir ile birlikte su sıkıntının başladığını anlatan Mehtap Hancı da, “Büyükşehir ile birlikte daha iyi hizmetlerin geleceğini söyleyen yetkililer bizi susuzluğa mahkum etti. Büyükşehir ile birlikte sularımız da sanki buharlaştı. Malatya’nın nüfusu 3 kat artıda biz mi göremedik. Su yetersizmiş… Neden dolayı yetersiz, anlatsınlar bize. Bunların yaptıkları hataları neden vatandaş çekiyor. Kimin ihmali varsa cezası verilsin. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz anlamış değilim. Çocuklar ile birlikte bizler de mağdur olduk. Mağduriyetimiz sorumsuzlular yüzünden, artık genetik oldu. Bu yaşananları filme kaydedip yetkililerin yılsonu çalışmalarında göstermek lazım. İcraatları ve yüz akları diye” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK